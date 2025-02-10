CANAL RCN
Deportes

Colombia vs. Noruega: esta es la predicción de la IA para el juego de este jueves

La selección Colombia sub-20 enfrenta a Noruega en el Mundial y la inteligencia artificial anticipó un posible resultado.

Selección Colombia
Foto: FCF

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia sub-20 afronta este jueves 2 de octubre su segundo compromiso en el Mundial de la categoría, cuando se mida ante Noruega en el estadio Fiscal de Talca. El encuentro, que se disputará a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por el Canal RCN, llega en un contexto de máxima expectativa luego de que ambos equipos debutaran con triunfo en la primera jornada.

El combinado cafetero venció 1-0 a Arabia Saudita en un partido cerrado, donde el orden defensivo y la eficacia en el momento clave marcaron la diferencia. La anotación que selló el triunfo permitió al equipo de César Torres sumar sus primeros tres puntos y colocarse en la parte alta del Grupo F.

Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial sub-20: fecha, hora y TV
RELACIONADO

Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

Por su parte, Noruega sorprendió con una sólida victoria ante Nigeria, rival siempre complejo en estas competencias juveniles, lo que demuestra que los europeos llegan con argumentos futbolísticos importantes.

Análisis y claves del partido

Colombia tendrá que mostrar mayor volumen ofensivo si quiere imponerse ante un rival que, físicamente, luce superior. Noruega cuenta con una plantilla atlética, con transiciones rápidas y un juego aéreo potente que puede complicar al cuadro nacional.

Para contrarrestar estas virtudes, la tricolor deberá mantener la solidez defensiva que mostró en su debut, además de encontrar en la mitad de la cancha la creatividad necesaria para generar opciones claras de gol.

Pronóstico del encuentro

Con base en lo mostrado en la primera fecha, se anticipa un partido equilibrado y de mucha disputa en la zona media. Colombia parte con ligera ventaja por la capacidad de manejar los tiempos y el empuje de sus individualidades, aunque Noruega es un rival que no dará tregua.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

El pronóstico apunta a un empate o una victoria ajustada para Colombia. Un 2-1 a favor de la tricolor se perfila como resultado probable, lo que dejaría al equipo de Torres muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Falcao, el único colombiano entre los mejores del mundo en este siglo: ¿qué lugar ocupó?

Mundial de fútbol

Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes

James Rodríguez

Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho

Otras Noticias

Antioquia

100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo

El movimiento ha ido creciendo y, se espera, que otros jóvenes logren replicarlo en sus comunidades.

Superintendencia Financiera

Los CDT que le dejarán muy buen dinero en este mes de octubre: tasas por encima del 10%

Estas son las entidades que mejores tasas de interés ofrecen en el mercado.

Cundinamarca

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Estados Unidos

Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos