CANAL RCN
Deportes Video

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

¡Agéndese! Próximos rivales de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, fechas y hora.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el positivo inicio con victoria frente a Arabia Saudita, la Selección Colombia Sub-20 no tiene tiempo para relajarse.

El equipo de César Torres debe prepararse rápidamente para el segundo pulso en el campeonato mundial juvenil, pues el camino hacia la clasificación se intensifica.

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada
RELACIONADO

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

La expectativa crece entre los hinchas 'cafeteros' por el próximo partido de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial, un encuentro clave que podría sentenciar el paso a la siguiente fase del torneo.

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial

La Tricolor se enfrentará a su segundo rival en el Grupo F, la difícil selección de Noruega. Este crucial compromiso se disputará el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m., hora de Colombia.

Una victoria ante el conjunto europeo resultaría fundamental para las aspiraciones colombianas, dado que aseguraría de manera virtual uno de los cupos a la siguiente ronda.

El cuerpo técnico ya está enfocando la preparación en este duelo, conscientes de la necesidad de consolidar el buen arranque.

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita
RELACIONADO

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

En este encuentro, la Selección Colombia se medirá ante una escuadra con un estilo de juego diferente al saudí. Un triunfo no solo sumaría seis puntos, sino que enviaría un fuerte mensaje de autoridad a los demás participantes.

¿Qué sigue para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Independientemente del resultado ante Noruega, la selección cerrará su participación en la fase de grupos contra Nigeria.

Ese partido final se jugará el domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m., hora de Colombia. Este calendario ajustado exige la máxima concentración y gestión de la energía por parte del cuerpo técnico.

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea
RELACIONADO

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

Los partidos de la Selección Colombia se podrán ver por la pantalla del Canal RCN y por la app para no perderse ningún detalle de la cita más importante a nivel mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Contundente mensaje de Ignacio Ambriz, nuevo DT del León, sobre James Rodríguez

Selección Colombia

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

Selección Colombia

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025. Revisa aquí los números ganadores y verifica si tu billete fue premiado.

LGBTI

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca

Organizaciones defensoras de derechos LGBT+ exigieron celeridad en la investigación y justicia por el asesinato.

Viral

Hombre muere mientras bailaba con su esposa en plena boda

Viral

¿Ya no la quiere?: Altafulla confirma que su sentimiento hacia Karina García cambió

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá