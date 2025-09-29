¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

Tras el positivo inicio con victoria frente a Arabia Saudita, la Selección Colombia Sub-20 no tiene tiempo para relajarse.

El equipo de César Torres debe prepararse rápidamente para el segundo pulso en el campeonato mundial juvenil, pues el camino hacia la clasificación se intensifica.

La expectativa crece entre los hinchas 'cafeteros' por el próximo partido de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial, un encuentro clave que podría sentenciar el paso a la siguiente fase del torneo.

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial

La Tricolor se enfrentará a su segundo rival en el Grupo F, la difícil selección de Noruega. Este crucial compromiso se disputará el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m., hora de Colombia.

Una victoria ante el conjunto europeo resultaría fundamental para las aspiraciones colombianas, dado que aseguraría de manera virtual uno de los cupos a la siguiente ronda.

El cuerpo técnico ya está enfocando la preparación en este duelo, conscientes de la necesidad de consolidar el buen arranque.

En este encuentro, la Selección Colombia se medirá ante una escuadra con un estilo de juego diferente al saudí. Un triunfo no solo sumaría seis puntos, sino que enviaría un fuerte mensaje de autoridad a los demás participantes.

¿Qué sigue para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Independientemente del resultado ante Noruega, la selección cerrará su participación en la fase de grupos contra Nigeria.

Ese partido final se jugará el domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m., hora de Colombia. Este calendario ajustado exige la máxima concentración y gestión de la energía por parte del cuerpo técnico.

Los partidos de la Selección Colombia se podrán ver por la pantalla del Canal RCN y por la app para no perderse ningún detalle de la cita más importante a nivel mundial.