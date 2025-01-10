CANAL RCN
Deportes Video

Colombia vs. Noruega, segunda fecha del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

La selección Colombia sub-20 enfrenta a Noruega en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Prográmese para el encuentro.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
08:21 a. m.
La Selección Colombia Sub-20 afrontará este jueves 2 de octubre un partido clave en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El combinado nacional se medirá frente a Noruega en el estadio Fiscal de Talca, en un choque correspondiente a la segunda fecha del Grupo F. El encuentro, que definirá al líder parcial de la zona, se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana) y contará con la transmisión del Canal RCN para todo el país.

El equipo dirigido por César Torres llega motivado tras haber debutado con una importante victoria 1-0 sobre Arabia Saudita, en un duelo donde la solidez defensiva y la efectividad en el ataque marcaron la diferencia. Por su parte, la selección noruega venció en su estreno a Nigeria, demostrando que es un rival fuerte y que buscará consolidarse como candidato en el torneo.

Duelo de ganadores por la cima del grupo

Tanto Colombia como Noruega suman tres unidades y saben que un triunfo los dejaría con pie y medio en los octavos de final. Para el cuadro cafetero, la misión será mantener la intensidad en el mediocampo y aprovechar la velocidad de sus extremos para hacer daño en la defensa nórdica.

Noruega, por su parte, cuenta con jugadores de gran talla física y un estilo de juego directo que puede complicar a la zaga colombiana. El reto estará en no conceder espacios y en buscar variantes ofensivas que permitan sorprender a un rival que se caracteriza por su disciplina táctica.

Expectativa en la afición colombiana

El compromiso ha generado gran expectativa en el país, pues la Selección Sub-20 se ha convertido en una de las grandes esperanzas del fútbol nacional de cara al futuro. La ilusión es que este grupo de jóvenes repita actuaciones memorables que en el pasado llevaron a Colombia a instancias decisivas del certamen juvenil.

Un triunfo frente a Noruega no solo aseguraría el liderato del Grupo F, sino que también fortalecería la confianza de un equipo que busca seguir creciendo partido a partido. Los dirigidos por Torres saben que la cita en Talca puede marcar un antes y un después en su camino mundialista.

