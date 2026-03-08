Carro atropelló al reconocido ciclista Primož Roglič: este es su estado de salud

El ciclista esloveno Primož Roglič, jefe de filas del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe y uno de los máximos referentes del pelotón internacional, encendió las alarmas en el mundo del deporte tras revelar que fue embestido por un vehículo mientras realizaba una jornada de entrenamiento en carreteras de Austria. El aparatoso incidente obligó al corredor de 36 años a reestructurar por completo sus planes competitivos previos a su gran objetivo de la temporada: La Vuelta a España.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el tetracampeón de la ronda hispana compartió impactantes fotografías en las que se aprecia la magnitud de las secuelas físicas del siniestro. Las imágenes muestran un extenso hematoma y fuertes contusiones musculares que abarcan gran parte de la zona posterior de su pierna.

El impacto visual del accidente generó una ola inmediata de preocupación entre sus aficionados y compañeros de circuito.

Roglic mostró las heridas del accidente

A pesar del susto y de la vistosidad de los golpes provocados por el automotor, el cuerpo médico del equipo germano confirmó que el deportista no sufrió fracturas ni lesiones óseas de gravedad. No obstante, el dolor y la inflamación producto del impacto forzaron la cancelación inmediata de su participación en las citas previas de su calendario:

Clásica de San Sebastián: El ciclista debió bajarse a última hora de esta emblemática prueba en el País Vasco.

Vuelta a Burgos: Tampoco formará parte del pelotón en la ronda burgalesa, donde tenía previsto sumar kilómetros y ritmo competitivo.

"Me atropelló un coche hace unos días... Lamentablemente no participaré en la Clásica de San Sebastián ni en la Vuelta a Burgos. No es el mejor escenario, pero así es la vida", expresó Roglič en sus redes sociales, demostrando una vez más el temple y la resiliencia característicos de su personalidad.