Esta sería la titular de la Selección Colombia para debutar en el Mundial 2026 vs. Uzbekistán: habría sorpresa

La Selección Colombia ya se encuentra en la Ciudad de México y está ultimando detalles para debutar en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo, que hacen parte del grupo K, enfrentarán a la Selección de Uzbekistán en la primera fecha.

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El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca, a partir de las 9:00 de la noche del 17 de junio.

¿Cuál sería la nómina titular de la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026?

De acuerdo con lo que se ha conocido, la 'tricolor' saltaría al terreno de juego del Estadio Azteca con sus habituales titulares del último tiempo, pero con una sorpresa en el medio campo.

Es así como Camilo Vargas estaría en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en el medio; y Luis Suárez en el frente de ataque.

"Mis pesquisas informativas me dicen que Puerta va a jugar. No hay más sorpresas, sino que solo saldría Richard Ríos y de resto sería el equipo que todos estamos pensando", afirmó el periodista René Wehdeking, en Win Sports.

"Hasta que no me digan lo contrario, de acuerdo con mis pesquisas informativas, lo de Puerta va el día miércoles, Dios mediante", concluyó.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026?

Como ya es habitual, el Canal RCN seguirá estando al lado de la Selección Colombia y transmitirá el partido vs. Uzbekistán en la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube.

La transmisión iniciará a las 7:00 de la noche y, adicionalmente, en el Youtube de Deportes RCN, desde las 8:30 p.m., habrá reacción en vivo de La Suplente.