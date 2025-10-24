Colombia ya tiene rival en la fecha FIFA de noviembre para reemplazar a Nigeria

La Selección Colombia volverá a tener actividad durante el mes de noviembre en una doble fecha de amistosos, previo a lo que será el sorteo para la Copa del Mundo de 2026. Aunque ya estaban pactados los rivales, en la Federación se vieron obligados a hacer un cambio de último momento.

Se jugaría frente a Nueva Zelanda y Nigeria, pero debido a que los africanos terminaron complicando su clasificación al Mundial y ahora tendrán que jugar el repechaje frente a Gabón en las mismas fechas que estaba pactado el compromiso ante Colombia, se tuvo que buscar un nuevo rival.

El nuevo rival de la Selección Colombia

A través de los medios oficiales de la Selección Colombia, se confirmó que el equipo estará enfrentándose a Australia en Nueva York, por lo que ahora serán dos rivales oceánicos para esta doble jornada de amistosos.

"El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos", informó el equipo de prensa de la FCF.

Aunque se habló de diferentes opciones de rivales africanos, como Marruecos, Cabo Verde, Egipto o Costa de Marfil, el hecho de que en el mes de diciembre se esté llevando a cabo la Copa Africana de Naciones, habría complicado las negociaciones.

Colombia y los rivales para los amistosos de marzo

Otra información que circuló recientemente al respecto de posibles rivales de la Selección Colombia, fue la opción de enfrentar a Portugal en la fecha FIFA de marzo, justo antes del Mundial. Sin embargo, todavía no se han definido oficialmente.

De acuerdo a lo informado desde la Federación Colombiana de Fútbol, indicaron que hasta que no se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos del mundial en diciembre, no se firmará nada y todo quedará en manos de lo que decida el cuerpo técnico.