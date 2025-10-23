Sorpresa en la selección Colombia: Catalina Usme no fue convocada y dieron contundente razón

La Selección Colombia femenina se alista para su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf, este viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde enfrentará a Perú a partir de las 6:00 p.m. Sin embargo, la gran noticia que ha generado debate en las últimas horas es la ausencia de Catalina Usme, la histórica capitana y máxima goleadora del combinado nacional, quien no fue convocada por decisión técnica.

El entrenador Ángelo Marsiglia confirmó que la ausencia de la mediocampista antioqueña obedece a una apuesta por la renovación y la búsqueda de variantes ofensivas dentro del equipo. En declaraciones previas al compromiso, el técnico explicó que el cuerpo técnico decidió priorizar jugadoras jóvenes con características de velocidad y dinamismo para esta nueva etapa de la selección.

Marsiglia apuesta por la renovación en ataque

El estratega colombiano fue directo al explicar su decisión: “Lo de Cata, ella está bien. Fue una decisión netamente técnica, una apuesta a la juventud en la propuesta ofensiva, con mucha velocidad. Otras características que queremos ver, por eso fueron las decisiones”, afirmó Marsiglia ante los medios.

Sus palabras confirman que el objetivo es iniciar un proceso de transición, dando paso a nuevas generaciones sin cerrar la puerta a las referentes históricas. Aun así, el anuncio ha causado sorpresa y división entre los hinchas, quienes consideran que la experiencia y liderazgo de Usme son fundamentales para afrontar este tipo de competencias internacionales.

La Selección Colombia inicia una nueva etapa sin su gran referente

Catalina Usme, quien suma 62 goles con la Selección Colombia, se ha consolidado durante más de una década como uno de los pilares del fútbol femenino nacional. Su ausencia marca un punto de inflexión en el proceso del equipo, que busca consolidar un nuevo modelo de juego de cara a los próximos torneos internacionales.

Mientras tanto, el combinado tricolor se prepara con la ilusión de comenzar con pie derecho frente a Perú, en un escenario que suele ser favorable para Colombia y donde el público paisa, pese a la sorpresa por la no convocatoria de Usme, seguramente acompañará masivamente al equipo.

La historia de la goleadora sigue abierta, pero por ahora, el proceso de Marsiglia avanza con nuevas protagonistas y una clara intención de construir el futuro del fútbol femenino colombiano.