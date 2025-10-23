DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios

La novela entre Neyser Villarreal y Millonarios sigue dando de qué hablar. El delantero, una de las grandes figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el pasado Mundial, aún no se ha presentado al club azul, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Su ausencia generó versiones, pues todo indica que ya tiene todo arreglado con Cruzeiro de Brasil, pero el propio César Torres, técnico de la Sub-20, salió en su defensa y aclara lo que sucede.

“No ha tenido un acto de indisciplina”, aseguró el DT de la Sub-20

En diálogo con ESPN, el estratega colombiano contó detalles de la conversación que sostuvo con el jugador.

“Yo puedo hablar de las conversaciones y de los comportamientos que tengo con él fuera de la Selección. Yo creo que él, en Millonarios, no ha tenido un acto de indisciplina. Yo sé que no se ha presentado; él me dice que no le han dicho cuándo se tiene que presentar. Ya se le dijo que debe hacerlo lo antes posible. Él no es un chico rebelde ni desobediente; por el contrario, es un chico que hace equipo, que tiene alegría. Quizás ha estado esperando una mejor comunicación”, explicó.

Torres también reveló que habló recientemente con el delantero: “Yo hablé con él ayer y me dijo: ‘A mí no me han dicho cuándo me tengo que presentar a Millonarios; yo me fui a visitar a mi mamá, estuve en Tumaco’”, añadió el técnico.

El técnico aclaró la lesión y el episodio con la camiseta del América

El entrenador aprovechó para recordar que Villarreal se lesionó en un amistoso contra Panamá en Cali, una molestia que casi lo deja por fuera del Mundial Sub-20.

“Después viene el hecho de la camiseta y es separado del plantel profesional. Fue un error que él reconoció y que se habló internamente”, comentó.

Finalmente, César Torres pidió respeto y empatía con el futbolista:

