Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado 21 de noviembre tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla ante una multitud de hinchas 'xeneizes' que llenaron el nuevo 'Supermetro'.

Miles de hinchas argentinos llegaron desde Buenos Aires hacia Cartagena y Santa Marta antes de arribar a Barranquilla y, aunque se creía que la distribución dentro del estadio sería aproximadamente de 70% hinchas de Boca y 30% de Mineiro, el estadio Metropolitano estuvo colmado de seguidores de Boca casi en un 90%, dejando solo una de las tribunas laterales con hinchas brasileros, que incluso no agotaron las 12 mil entradas que les otorgaron.

Jugador de Santa Fe estuvo en Barranquilla y desata polémica entre hinchas

Además de los hinchas argentinos, Barranquilla recibió a una cantidad importante de exjugadores, periodistas y más personalidades que no querían perderse el decisivo encuentro.

A través de redes sociales, se hicieron públicas fotografías que muestran al defensa central de Independiente Santa Fe, Emmanuel Olivera, disfrutando del partido como un hincha más y los comentarios no se hicieron esperar.

Por un lado, algunos hinchas criticaron la decisión del jugador debido a que el club se encuentra en las instancias definitivas del campeonato y un viaje así podría afectar su rendimiento dentro del campo de juego; además, la más reciente derrota de los 'cardenales' en la primera fecha de los cuadrangulares hace que los hinchas exijan a los jugadores la máxima concentración.

Otros fanáticos también dieron su opinión al respecto y señalaron que cada jugador era libre de hacer lo que quisiera en su tiempo libre siempre y cuando tenga un buen rendimiento en los partidos.

Santa Fe recibe a Once Caldas por la segunda fecha de los cuadrangulares

Tras perder en la primera salida de los cuadrangulares finales, ante Medellín, los 'cardenales' están obligados a ganar su próximo partido, programado para el miércoles 25 de noviembre a las 6:20 p. m. vs. Once Caldas en El Campín, si quieren seguir con vida en busca de la gran final de la Liga BetPlay.