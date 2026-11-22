Finalizó la primera fecha de los cuadrangulares finales en el fútbol profesional colombiano y estuvo marcada por la paridad en todos los partidos; solo hubo un triunfo, el de Independiente Medellín que venció a Santa Fe por la mínima diferencia, mientras que los otros tres encuentros terminaron en empate.

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Bucaramanga y América protagonizaron un partidazo e igualaron 2-2; Millonarios se hizo fuerte en condición de visitante y firmó un 0-0 vs. Deportivo Cali y, en el último partido de la fecha, Once Caldas se volvió a encontrar con Nacional y empataron por cuarta vez consecutiva.

De este modo, el grupo A está liderado por Independiente Medellín con 3 puntos, seguido de Once Caldas y Nacional con un punto, y Santa Fe se ubica último sin unidades; en el grupo B, todos tienen un punto, recordando que América cuenta con la ventaja deportiva en caso de empate al final del cuadrangular.

Programación de la segunda fecha de cuadrangulares

El martes 24 de noviembre iniciará la segunda fecha de los cuadrangulares finales del segundo semestre de 2026, que contará con dos de los clásicos más tradicionales del fútbol colombiano: América vs. Cali y Nacional vs. Medellín.

Así se jugará la segunda fecha de cuadrangulares:

Martes 24 de noviembre:

Millonarios vs. Bucaramanga: 6:20 p. m. en el estadio El Campín.

América vs. Cali: 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.

Miércoles 25 de noviembre:

Santa Fe vs. Once Caldas: 6:20 p. m. en el estadio El Campín.

Nacional vs. Medellín: 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

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Lucha por clasificación a torneos internacionales al rojo vivo

Además de buscar el paso a la gran final, los cuadrangulares definirán a los clasificados a las copas internacionales del 2027 por medio de la tabla de reclasificación; América, con 71 puntos, y Santa Fe, con 69, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, y buscan el cupo a la Copa Libertadores.

Cali, Once Caldas, Medellín, Bucaramanga y Millonarios buscarán sumar la mayoría de puntos para asegurar, en principio, la clasificación a Copa Sudamericana y desplazar al Deportes Tolima, que ya no sumará más puntos tras haber quedado eliminado.