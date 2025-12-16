CANAL RCN
Pymes colombianas enfrentan desafíos de costos, pero mantienen el optimismo y ven los seguros como inversión clave

Estudio revela las principales preocupaciones, desafíos y necesidades de protección de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
09:35 p. m.
Chubb, compañía global líder en seguros, dio a conocer los resultados de su Barómetro de Pymes Colombia 2025, un estudio que revela las principales preocupaciones, desafíos y necesidades de protección de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Dentro de los principales hallazgos, destaca un ecosistema empresarial resiliente y optimista, pero expuesto a riesgos económicos y operativos que requieren una mayor cultura de aseguramiento.

RELACIONADO

Empresarios y centrales obreras mantienen posiciones distantes sobre salario mínimo 2026

El estudio revela que la percepción sobre la situación actual de las Pymes en Colombia es optimista. Casi la mitad (45%) considera que el momento es bueno o muy bueno, mientras que solo un 8% lo percibe como negativo. Los emprendedores muestran aún mayor confianza en sus propios negocios: el 58% considera que la situación de su Pyme es buena o muy buena. Además, muestran confianza en el futuro, ya que más de la mitad (55%) cree que su Pyme estará en una mejor posición en los próximos años, reflejando una visión resiliente frente a los desafíos del entorno.

“En Chubb, estamos comprometidos con acompañar a las Pymes en su camino hacia la sostenibilidad y el éxito. Nuestro estudio busca visibilizar sus principales preocupaciones y necesidades, para que juntos podamos construir un ecosistema empresarial más seguro y preparado para el futuro”, dijo Fabio Cabral, Country President, Chubb Seguros Colombia.

Preocupaciones de las Pymes en Colombia

Las preocupaciones internas de las Pymes se concentran principalmente en la gestión financiera. El Barómetro de Pymes Chubb 2025 revela que el 58% de las Pymes se financia con recursos propios y el 35% con créditos bancarios, lo que evidencia su alta dependencia del capital de los propietarios. Según el estudio de Chubb, los principales retos en este ámbito son el control de gastos (37%) y la planificación financiera a largo plazo (29%).

Las Pymes en Colombia también enfrentan importantes desafíos externos que inciden en su crecimiento y sostenibilidad. De acuerdo con el Barómetro de Pymes Chubb 2025, la principal preocupación externa es el aumento de los costos de producción (47%), seguida por la competencia local e internacional (39%).

El estudio de Chubb destaca el interés de las pequeñas y medianas empresas por la digitalización y la adopción tecnológica. El 63% de las Pymes en Colombia considera que la inteligencia artificial será clave para su crecimiento, mientras que el 36% menciona herramientas como los asistentes virtuales y el 29% conectividad 5G como tecnologías relevantes para el futuro.

Asimismo, aunque la digitalización es apuntada como importante, el 67% de las pequeñas y medianas empresas percibe su nivel de digitalización como “normal”, lo que evidencia una gran oportunidad. Las principales barreras para avanzar son las limitaciones financieras y la falta de presupuesto (ambas con 22%), así como la escasez de personal capacitado (17%).

