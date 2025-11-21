¿Cómo sería la Liga de las Naciones en América? Presidente de Conmebol dio detalles

La posible creación de una Liga de Naciones de América comenzó a tomar fuerza luego de que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, revelara detalles sobre el proyecto y confirmara que “se está estudiando” y que están “a poco de poder anunciarlo”.

Este eventual campeonato enfrentaría a las selecciones de Conmebol y Concacaf, reuniendo a países de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La iniciativa avanzaría en paralelo a competiciones ya existentes en la región como la Copa América, la Copa Oro y las clasificatorias de ambas confederaciones.

Un torneo continental inspirado en el modelo europeo

La idea, aún en fase de análisis conjunto entre Conmebol y Concacaf, apunta a fortalecer el calendario competitivo y elevar el nivel de las selecciones, siguiendo la lógica que impulsó a la UEFA al crear su Liga de Naciones en 2018.

El dirigente sudamericano presentó la propuesta durante un evento previo a la final de la Copa Sudamericana en Asunción, destacando que este tipo de torneos permitiría aumentar la exigencia deportiva de los equipos del continente.

Domínguez también subrayó el momento de crecimiento que vive el fútbol sudamericano, recordando que la conquista de Argentina en el Mundial de Catar 2022 refuerza la proyección internacional de la región.

No obstante, señaló que el objetivo es “ser más competitivos”, una premisa que encaja con la creación de un certamen que involucre una mayor diversidad de selecciones y estilos de juego.

El debate sobre el futuro del Mundial y la expansión a 64 selecciones

Paralelamente, Domínguez respaldó la propuesta de la FIFA de ampliar aún más la cantidad de equipos en las Copas del Mundo. Tras pasar de 32 selecciones a 48 en 2026, el dirigente expresó en diálogo con TyC Sports: “Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones”.

Cabe recordar que para el Mundial de 2030, las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurados su cupo de clasificación, luego de que fueran invitados en homenaje a la primera Copa del Mundo disputada en 1930.