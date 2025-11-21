Pronóstico de cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial: las selecciones que enfrentaría

La expectativa crece entre los aficionados mientras se acerca el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026, y el pronóstico de cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial comienza a tomar fuerza gracias a diversas simulaciones realizadas por medios internacionales y modelos predictivos.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Aunque la FIFA aún no define la composición real de los grupos, varias proyecciones han trazado un escenario posible para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, tomando como base el rendimiento reciente de los seleccionados clasificados y el sistema de distribución que aplicará el torneo.

Un grupo de expertos de la casa de apuestas de ‘Jeffbet’ de Inglaterra realizó la predicción de cuáles podrían ser los rivales de la 'tricolor' en la primera fase, y uno de los estudios más replicados proviene de simulaciones hechas por algoritmos de inteligencia artificial que buscan predecir tendencias antes del sorteo.

¿En qué grupo quedaría la Selección Colombia en el Mundial?

Uno de los escenarios más comentados señala que Colombia podría ubicarse en un grupo comandado por una potencia europea. La simulación más difundida sugiere que la Tricolor caería en el grupo H, acompañado por Inglaterra como cabeza de serie, Australia y el debutante de la Concacaf, Curazao.

Este pronóstico de cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial parte del supuesto de que las balotas se repartirían siguiendo criterios de ranking, confederación y equilibrio competitivo.

El análisis plantea además que los partidos de ese sector se disputarían en sedes como Miami, Houston, Atlanta y Guadalajara, lo que implicaría viajes considerables y condiciones climáticas variadas que podrían influir en el rendimiento de las selecciones involucradas.

¿Qué resultados tendría Colombia según estas predicciones en el Mundial?

El comportamiento hipotético de la 'tricolor' en este escenario proyectado sería favorable. Según los cálculos, Colombia alcanzaría dos triunfos en la fase de grupos, superando a Curazao y Australia, y firmaría un empate sin goles con Inglaterra.

La diferencia de gol sería de 10 anotaciones a favor y solo 2 en contra mostrando un equipo sólido, equilibrado y con un ataque eficaz.

Con estos números, el equipo nacional avanzaría a los dieciseisavos de final en la segunda posición del grupo. Allí, el emparejamiento lo pondría frente a Alemania, uno de los rivales más difíciles en este tipo de torneos.

La simulación proyecta una caída ajustada 2-1, que dejaría a Colombia fuera del top 16 mundialistas, aunque con una actuación destacada en la primera fase.