CANAL RCN
Deportes

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz en Champions? DT del Bayern habló de la sanción

El técnico del Bayern reveló cuántos partidos se perderá Luis Díaz en la Champions League tras su expulsión ante el PSG.

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz en Champions? DT del Bayern habló de la sanción
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
09:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El atacante colombiano Luis Díaz vuelve a ser noticia en Alemania y en Europa, esta vez por la sanción que deberá cumplir en la UEFA Champions League tras su expulsión en el duelo frente al PSG.

¿Bayern Múnich le hizo guiño a James, tras quedar como agente libre?
RELACIONADO

¿Bayern Múnich le hizo guiño a James, tras quedar como agente libre?

A pocos días de retomar la acción en Bundesliga, el técnico Vincent Kompany se refirió al castigo que recibiría el guajiro y envió un mensaje de tranquilidad sobre su aporte al Bayern Múnich.

Después de la doble fecha FIFA, el equipo bávaro regresa a competencia este fin de semana y su siguiente reto será ante el Friburgo, en un partido clave para mantenerse en la parte alta de la tabla, donde seguramente estará el guajiro desde el vamos.

Kompany confía en una sanción mínima para Luis Díaz

El entrenador belga destacó el papel del colombiano y aseguró que confía en que la sanción sea la más baja posible en Champions League.

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas
RELACIONADO

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

“Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que aportarnos su energía. El partido contra Arsenal no es un factor determinante”, explicó sobre la necesidad de mantener a Díaz como titular en Bundesliga.

Cabe recordar que la expulsión de Lucho se dio por una fuerte falta sobre Achraf Hakimi en la visita al campeón PSG, un duelo en el que además fue figura con un doblete en la victoria 2-1.

Luis Díaz solo tendría una fecha de sanción en Champions

Aunque la UEFA aún no ha emitido el comunicado oficial, Kompany fue claro al afirmar: “Según tengo entendido, está sancionado un partido. No sé cuándo se anunciará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”.

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final
RELACIONADO

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final

De confirmarse, Luis Díaz únicamente se perdería el crucial duelo frente al Arsenal, directamente involucrado en la lucha por el liderato del grupo en Champions League.

Su ausencia será sensible, pues el colombiano ha sido titular habitual en el ataque del Bayern, pues ha marcado y sido protagonista en todas las competiciones del bávaro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó estadio para enfrentar a Junior: cambiará la sede por concierto de J Balvin

Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe recibe fuerte sanción por parte de Dimayor: ¿Qué hizo Eduardo Méndez?

Atlético Nacional

Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Otras Noticias

Venezuela

¿Puede el cogobierno planteado por Petro evitar que continúe el régimen de Maduro en Venezuela?

Analistas de La Mesa Ancha hablaron sobre la iniciativa planteada por el presidente Petro que busca ofrecer una salida negociada a la crisis política venezolana.

Risaralda

Rescatan 31 perros de criadero clandestino en Risaralda: el presunto responsable fue capturado

Las autoridades reportaron las condiciones deplorables en las que se encontraban los caninos.

Karol G

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid

Dólar

Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre

EPS

Alarmante número de quejas en la Nueva EPS: Gerson Bermont detalló la delicada situación