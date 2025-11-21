¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz en Champions? DT del Bayern habló de la sanción

El atacante colombiano Luis Díaz vuelve a ser noticia en Alemania y en Europa, esta vez por la sanción que deberá cumplir en la UEFA Champions League tras su expulsión en el duelo frente al PSG.

A pocos días de retomar la acción en Bundesliga, el técnico Vincent Kompany se refirió al castigo que recibiría el guajiro y envió un mensaje de tranquilidad sobre su aporte al Bayern Múnich.

Después de la doble fecha FIFA, el equipo bávaro regresa a competencia este fin de semana y su siguiente reto será ante el Friburgo, en un partido clave para mantenerse en la parte alta de la tabla, donde seguramente estará el guajiro desde el vamos.

Kompany confía en una sanción mínima para Luis Díaz

El entrenador belga destacó el papel del colombiano y aseguró que confía en que la sanción sea la más baja posible en Champions League.

“Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que aportarnos su energía. El partido contra Arsenal no es un factor determinante”, explicó sobre la necesidad de mantener a Díaz como titular en Bundesliga.

Cabe recordar que la expulsión de Lucho se dio por una fuerte falta sobre Achraf Hakimi en la visita al campeón PSG, un duelo en el que además fue figura con un doblete en la victoria 2-1.

Luis Díaz solo tendría una fecha de sanción en Champions

Aunque la UEFA aún no ha emitido el comunicado oficial, Kompany fue claro al afirmar: “Según tengo entendido, está sancionado un partido. No sé cuándo se anunciará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”.

De confirmarse, Luis Díaz únicamente se perdería el crucial duelo frente al Arsenal, directamente involucrado en la lucha por el liderato del grupo en Champions League.

Su ausencia será sensible, pues el colombiano ha sido titular habitual en el ataque del Bayern, pues ha marcado y sido protagonista en todas las competiciones del bávaro.