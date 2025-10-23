¿Competencia o nuevo socio para Luis Díaz? Bayern Múnich anunció un esperado regreso

Luis Díaz ha logrado consolidarse como uno de los titulares indiscutibles para el técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich, siendo inicialista en todos los partidos de la temporada actual como extremo por izquierda.

Aunque el talento del colombiano y su compromiso a nivel defensivo son claves para que el estratega belga siga confiando en él, uno de los principales factores de su continuidad es la poca competencia que tiene en la nómina del equipo alemán.

Los titulares en ataque son Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry, pero ante la lesión de este último, el DT ha usado a dos jugadores de 17 años para reemplazarlo: Lennart Karl y Wisdom Mike. Además, Sasha Boey se ha sacrificado jugando fuera de su posición habitual.

Nuevo compañero para Luis Díaz en Bayern Múnich

A través de los medios oficiales del Bayern, se confirmó que Jamal Musiala, volante ofensivo de 22 años está de regreso en los entrenamientos en campo en medio de su recuperación de una grave lesión. Cabe recordar que durante el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, sufrió una fractura de peroné izquierdo y una luxación de tobillo tras una disputa con Gianluigi Donnarumma.

Casi cuatro meses después, Musiala ha realizado sesiones individuales ligeras, como vueltas de running en el césped. “Fue genial para mí volver al campo. Se sintió fantástico,” dijo el mediocampista de 22 años, sonriente. “Y lo más importante: mi pie se sintió bien.”

Eso sí, todavía no está claro cuándo podría estar regresando a la actividad oficial con el primer equipo y desde el club y el mismo jugador manifestaron que no quieren acelerar el proceso. Se esperan algunas semanas más de trabajo para su nuevo debut.

Jamal Musiala: ¿competencia o aliado para Luis Díaz?

Si bien Musiala y Díaz juegan en posiciones diferentes, tienen características muy similares en cuanto a la capacidad individual y el poderío goleador. Es probable que el sacrificado a nivel de minutos sea Gnabry, pero la llegada del joven volante le añadirá presión al colombiano.

Gnabry y Olise, al igual que Díaz son extremos naturales, pero los tres son jugadores que se pueden mover por todo el frente de ataque, así como Musiala. Dependerá del rendimiento individual de cada uno, pero sin duda es un problema (bueno) para Kompany.