CANAL RCN
Deportes

¡Se habla de Luis Díaz en todo el mundo! Reviva EN VIDEO las jugadas con las que 'enloqueció' al Club Brujas

Luis Díaz fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich vs. el Club Brujas y celebró su primer gol en Champions League con la escuadra alemana.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
03:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz, que ha sido titular en el Bayern Múnich de Vincent Kompany desde su llegada, volvió a demostrar que el club alemán tomó una gran decisión invirtiendo en él.

En 12 partidos, el destacado extremo colombiano ha anotado 7 goles, realizado cuatro asistencias y se ha posicionado como uno de los jugadores más desequilibrantes.

¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas
RELACIONADO

¡Video imperdible! Así se vio desde la tribuna el golazo que Luis Díaz le hizo en Champions League al Club Brujas

El pasado 22 de octubre, vs. el Club Brujas, por Champions League, Luis Díaz celebró su primer gol con el Bayern Múnich en el importante certamen internacional y, además, fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa rival.

La anotación del jugador de la Selección Colombia llegó al minuto 34, luego de que hizo una pared con Laimer en la banda izquierda, quedó con el balón dentro del área y venció al arquero con un potente remate que realizó con su pie derecho.

En video: estas son las jugadotas con las que Luis Díaz 'enloqueció' al Club Brujas, en Champions League, y volvió a impresionar al mundo

Luis Díaz volvió a ser fiel a sus características e inquietó constantemente a la defensa del Club Brujas encarando por la banda izquierda y asociándose con Laimer, Harry Kane, Olise y Kimmich.

A lo largo del partido, el extremo colombiano ganó en velocidad y llegó a la línea de fondo para cruzar el balón hacia el área y generar una gran cantidad de situaciones de peligro.

De hecho, Luis Díaz inició la jugada del segundo gol tras habilitar a Laimer dentro del área y dejarlo con una posición inmejorable para que buscara al goleador Harry Kane.

Pero, además, en varias ocasiones también recortó hacia adentro para quedar en posición de remate y crearle peligro inminente a Nordin Jackers, el arquero del Club Brujas.

Sus jugadas más destacadas, y de las que se está hablando en todo el mundo, son las siguientes:

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luego de ser protagonista en Champions League, Luis Díaz volverá a tener actividad en la Bundesliga el próximo sábado 25 de octubre, a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich
RELACIONADO

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

En esta ocasión, el Bayern Múnich, que es líder con 21 puntos, enfrentará en condición de visitante al Borussia Mönchengladbach, que es último con tan solo tres unidades.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Marino Hinestroza salió entre lágrimas y pidiendo perdón: disparó rumores

Deportivo Pereira

¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club

NBA

Polémica en la NBA: arrestan a entrenador y jugador por presunto entramado de apuestas

Otras Noticias

Soacha

Con agentes infiltrados: así cayó red de microtráfico que aterrorizaba parques y colegios en Soacha

La organización recaudaba hasta 40 millones de pesos al mes.

Turismo

Las 15 capitales gastronómicas del mundo que todo amante de la buena comida debe visitar

Las ciudades que dominan la escena culinaria mundial, según expertos. Ranking de las 15 que se posicionan en la gastronomía.

Estados Unidos

Tome nota: EE.UU. actualiza los requisitos y tarifas del pasaporte para menores de edad

Artistas

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma