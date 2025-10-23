¡Se habla de Luis Díaz en todo el mundo! Reviva EN VIDEO las jugadas con las que 'enloqueció' al Club Brujas

Luis Díaz, que ha sido titular en el Bayern Múnich de Vincent Kompany desde su llegada, volvió a demostrar que el club alemán tomó una gran decisión invirtiendo en él.

En 12 partidos, el destacado extremo colombiano ha anotado 7 goles, realizado cuatro asistencias y se ha posicionado como uno de los jugadores más desequilibrantes.

El pasado 22 de octubre, vs. el Club Brujas, por Champions League, Luis Díaz celebró su primer gol con el Bayern Múnich en el importante certamen internacional y, además, fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa rival.

La anotación del jugador de la Selección Colombia llegó al minuto 34, luego de que hizo una pared con Laimer en la banda izquierda, quedó con el balón dentro del área y venció al arquero con un potente remate que realizó con su pie derecho.

En video: estas son las jugadotas con las que Luis Díaz 'enloqueció' al Club Brujas, en Champions League, y volvió a impresionar al mundo

Luis Díaz volvió a ser fiel a sus características e inquietó constantemente a la defensa del Club Brujas encarando por la banda izquierda y asociándose con Laimer, Harry Kane, Olise y Kimmich.

A lo largo del partido, el extremo colombiano ganó en velocidad y llegó a la línea de fondo para cruzar el balón hacia el área y generar una gran cantidad de situaciones de peligro.

De hecho, Luis Díaz inició la jugada del segundo gol tras habilitar a Laimer dentro del área y dejarlo con una posición inmejorable para que buscara al goleador Harry Kane.

Pero, además, en varias ocasiones también recortó hacia adentro para quedar en posición de remate y crearle peligro inminente a Nordin Jackers, el arquero del Club Brujas.

Sus jugadas más destacadas, y de las que se está hablando en todo el mundo, son las siguientes:

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luego de ser protagonista en Champions League, Luis Díaz volverá a tener actividad en la Bundesliga el próximo sábado 25 de octubre, a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).

En esta ocasión, el Bayern Múnich, que es líder con 21 puntos, enfrentará en condición de visitante al Borussia Mönchengladbach, que es último con tan solo tres unidades.