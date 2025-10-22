Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Luis Díaz marcó un nuevo gol con la camiseta del Bayern Múnich y es el primero con este club en la UEFA Champions League, el torneo más prestigioso en Europa. Fue este 22 de octubre en el duelo ante Brujas de Bélgica por la tercera fecha de la fase de liga.

Con esta anotación, el colombiano llegó a 12 celebraciones en esta competencia, contando su experiencia en FC Porto y el Liverpool. De esta manera, igualó a Radamel Falcao García en la tabla de máximos artilleros colombianos.

Luis Díaz está a un gol de hacer historia

No es Falcao el máximo anotador por Colombia en la Champions, pues hay que recordar que durante sus mejores momentos en Europa, casi no jugó en esta competencia. El primer lugar lo tiene Jackson Martínez, quien marcó 13 tantos con Porto y Atlético de Madrid.

Con esto, Luis Díaz está solamente a un gol de igualar a 'Chachachá' y convertirse en el colombiano con más goles en la Champions League. Esta temporada con el Bayern Múnich, el guajiro todavía tiene asegurados otros cinco partidos en la primera fase, por lo que hay gran chance de que logre batir la marca esta misma temporada.

Luis Díaz quiere ser el máximo goleador de la Selección Colombia

Más allá del éxito europeo de 'Lucho', también tiene en la mira seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores de la Selección Colombia en toda su historia. Con el gol marcado ante México el pasado 11 de octubre, llegó a 20 goles con la camiseta 'Tricolor'.

Con esto, Díaz igualó la marca de Faustino Asprilla y se metió al top-4 entre los principales artilleros, solo superado por Arnoldo Iguarán (25), James Rodríguez (30) y Falcao García (36).