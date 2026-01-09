Inminente crecida de ríos en Guayabetal está a punto de destruir un importante puente

Una delicada emergencia se vive en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, donde más de 800 familias se encuentran en riesgo de quedar totalmente incomunicadas debido a la crecida violenta del río Negro.

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Las inundaciones amenazan con destruir un puente que conecta el municipio con 11 veredas.

La situación crítica se presenta en el punto donde confluyen el río Negro y río Blanco, provenientes de los municipios de Cáqueza y Gutiérrez. Ambos afluentes han aumentado significativamente sus niveles, transportando gran cantidad de material sedimentario que está afectando gravemente la estructura del puente.

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Puente a punto de colapsar en Guayabetal

Óscar Rozo, presidente de la Junta de Acción Comunal, explicó que la emergencia está siendo generada principalmente por "la quebrada de San Marcos y la quebrada de la Quiña, que ha generado un represamiento en este sector".

El agua ha alcanzado niveles tan altos que prácticamente está consumiendo la estructura del puente.

La afectación para toda la gente es en las citas médicas. Gente que ha tenido citas médicas ha durado un mes, dos meses sacando citas médicas, no han podido pasar.

Los habitantes llevan más de una semana sin poder utilizar el puente para realizar sus actividades cotidianas.

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Piden a la UNGRD atender la emergencia por inundaciones en Guayabetal

Ante la magnitud de la emergencia, el municipio de Guayabetal ha desplegado maquinaria amarilla en el sitio para intentar controlar la situación. Sin embargo, las autoridades locales reconocen que sus capacidades están desbordadas, tanto en términos económicos como de equipamiento técnico.

Por esta razón, la alcaldía municipal ha realizado un llamado urgente a la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo para que intervenga de manera inmediata en esta emergencia que afecta a más de 800 familias.