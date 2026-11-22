Atlético Nacional no atraviesa su mejor momento futbolístico del semestre; a pesar de que confirmó con anticipación su clasificación a la Copa Libertadores 2027, la eliminación en semifinales de Copa BetPlay a manos de Once Caldas generó inquietud en sus hinchas, que ahora piden el título de la Liga BetPlay 2026-II.

RELACIONADO Polémica expulsión y nuevo empate entre Once Caldas y Atlético Nacional

Los partidos por la Copa BetPlay, sumados a la última fecha del todos contra todos de la liga y el posterior sorteo de cuadrangulares, han enfrentado a Nacional y Once Caldas en 4 partidos consecutivos; el último de ellos, válido por la primera fecha de los cuadrangulares, terminó en empate sin goles y el 'verdolaga' sufrió una polémica expulsión que generó preocupación en los directivos del club.

Fuerte comunicado de Atlético Nacional

Tras la expulsión del pasado sábado 21 de noviembre, el club paisa publicó un fuerte comunicado señalando el nivel del arbitraje colombiano en las fases finales de la liga: "Manifestamos nuestra preocupación por las decisiones arbitrales en Manizales, en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay", escribieron.

Además, con el fin de señalar su molestia, informaron que desde el 2021 han recibido un total de 76 tarjetas rojas en 383 partidos, es decir, un promedio de una expulsión cada cinco partidos.

En el comunicado también hicieron énfasis en Jhon Ospina, el árbitro del último partido vs. Once Caldas, ya que en los 26 partidos que le ha dirigido a Nacional, ha mostrado la tarjeta roja en nueve oportunidades, siendo el equipo al que más jugadores ha expulsado.

Según el club 'verdolaga', la expulsión del más reciente partido es "inexplicable", ya que, a pesar de ser llamado por el VAR, no cambió su decisión.

Atlético Nacional solicitó la publicación de los audios del VAR

A raíz de la polémica, Atlético Nacional solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que se hagan públicos los audios del VAR correspondientes a las jugadas más determinantes y que se evalúe más estrictamente la designación de los árbitros para los futuros encuentros.

"Invitamos a la Dimayor, como organizadora del torneo, a sumarse a este llamado. El fútbol colombiano merece un arbitraje a la altura de su historia", finalizó el comunicado del club.