Este sábado 21 de noviembre, se jugó el último partido de la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde Once Caldas recibió a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales, donde no pasaron de un pálido empate sin goles.

Por cosas del fútbol, estos equipos jugaron su cuarto partido consecutivo entre sí, luego de enfrentarse en los dos juegos de la semifinal de la Copa BetPlay y en la fecha 20 del 'todos contra todos' de la Liga. Los cuatro encuentros terminaron en igualdad y con la clasificación del Once Caldas a los cuadrangulares y la final de la Copa.

La polémica expulsión en Atlético Nacional

Este juego de la fecha 1 del cuadrangular A estuvo marcada por una acción polémica que favoreció a Once Caldas, debido a la tempranera expulsión del juvenil Felipe Marín por una falta que para muchos no tendría que pasar de amarilla.

El jugador de Nacional fue a disputar un balón y con la punta del guayo terminó impactando sobre la canilla del futbolista rival. Aunque la zona de contacto fue alta, el impacto no fue tan grave y analistas arbitrales coinciden en que debió castigarse con una amonestación por temeridad.

El cuerpo técnico de Atlético Nacional protestó por la acción, pero el VAR terminó ratificando la decisión tomada por el juez central de castigar con una roja directa, lo que dejó al equipo antioqueño con 10 hombres y pocas opciones de hacer daño en ataque.

Así van los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay