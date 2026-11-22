A partir de un análisis realizado por una agencia inmobiliaria de México, el diario La República publicó un listado con las ciudades en las que más años se deben trabajar para lograr comprar un apartamento; los resultados permiten identificar que Latinoamérica tiene una brecha de adquisición importante respecto a Estados Unidos, principalmente, con promedios que se duplican y triplican.

Dentro de los primeros 10 lugares, aparecen dos ciudades colombianas; además, en el listado se tienen en cuenta a países de Latinoamérica, Europa y Asia y se determinó a partir del promedio de un apartamento de 90 metros cuadrados en cada una de las ciudades mencionadas.

Bogotá y Medellín, entre las ciudades donde más se necesita trabajar para comprar un apartamento

Río de Janeiro ocupa el primer lugar del listado con un total de 22,1 años de trabajo para poder comprar un apartamento; Medellín aparece en el segundo puesto con 19,4 años, mientras que en Bogotá se necesitan 16,2 años.

Medellín y Bogotá se encuentran muy alejadas de Miami, donde solo se necesitarían 6,2 años de sueldo para lograr adquirir el inmueble, o Nueva York con 10.9 años.

El top 10 lo completan las siguientes ciudades:

Río de Janeiro Medellín París Santiago Londres Guadalajara Monterrey Bogotá Tokio Lima

La mayoría de los bogotanos viven en arriendo

Según datos oficiales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a octubre de 2026, el 55,1% de los hogares en la capital del país viven en arriendo y se estima que cada vez son menos las personas interesadas en adquirir vivienda propia.