CANAL RCN
Colombia

Se abre la puerta a un preacuerdo para taxista borracho que atropelló y mató una menor en Bogotá

La Fiscalía suspendió la audiencia de acusación contra el taxista que atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, para analizar la viabilidad de un preacuerdo.

Se abre la puerta a un preacuerdo para taxista borracho que atropelló a una familia y mató una menor en Bogotá
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proceso judicial contra Jorge Eduardo Chalá, el taxista de 52 años que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, entre ellas varios menores de edad, entró en una nueva etapa.

Salió del coma el niño de siete años que resultó herido por taxista borracho en Bogotá
RELACIONADO

Salió del coma el niño de siete años que resultó herido por taxista borracho en Bogotá

La Fiscalía reveló que se encuentra revisando la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con el acusado, razón por la cual fue suspendida la audiencia de acusación formal.

El pasado mes de noviembre, el conductor de un vehículo tipo taxi, manejando a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, impactó violentamente a una familia que se encontraba en vía pública.

Una adolescente de 15 años sufrió lesiones de extrema gravedad, fue diagnosticada con muerte cerebral y finalmente falleció. Su hermano menor también estuvo en estado crítico y a punto de ser desconectado de soporte vital, pero milagrosamente logró sobrevivir

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá
RELACIONADO

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá

Taxista estará en la cárcel mientras se negocia el preacuerdo

En audiencia ante un juez de control de garantías, Chalá fue enviado a un establecimiento carcelario como medida de aseguramiento.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales agravadas dolosas.

El procesado aceptó los cargos formulados por el ente investigador, lo que abrió la puerta a eventuales beneficios judiciales como el preacuerdo que estaría estudiando la Fiscalía.

De acuerdo con la prueba de alcoholemia practicada en el lugar del accidente, el conductor arrojó resultado positivo grado 2, lo que confirma que se encontraba bajo efectos significativos de alcohol al momento de conducir el taxi que terminó convertido en arma mortal.

Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico
RELACIONADO

Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico

Taxista que atropelló a 11 personas podría acceder a un preacuerdo

La suspensión de la audiencia de acusación formal obedece a que la Fiscalía analiza si procede o no un preacuerdo con el procesado.

Este mecanismo jurídico permite una negociación entre el ente acusador y el imputado, generalmente a cambio de aceptación de responsabilidad, colaboración o economía procesal.

Aunque la aceptación de cargos ya se produjo, la eventual negociación podría incidir en la pena a imponer.

No obstante, la decisión deberá considerar la magnitud del daño causado, la pérdida de una menor de edad y las graves lesiones sufridas por otras víctimas.

Cualquier decisión en el caso deberá respetar los derechos de las víctimas y el principio de proporcionalidad frente a la gravedad de los delitos imputados.

Cárcel para taxista borracho que atropelló a una familia en el sur de Bogotá: dos menores en estado crítico
RELACIONADO

Cárcel para taxista borracho que atropelló a una familia en el sur de Bogotá: dos menores en estado crítico

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Ojo con las apps de citas en San Valentín: Policía lanza advertencia de cara a este 14 de febrero

Antioquia

Desbordamiento de una quebrada deja familias damnificadas en La Estrella, Antioquia

Elecciones en Colombia

Candidatos a la Cámara analizan la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Qué pasará con los productos y servicios que subieron con el 23% del salario mínimo? Esto se sabe

Tras la decisión del Consejo de Estado, muchas dudas se han generado en los distinto sectores.

Tradiciones

¿Conveniencia económica en la relación?: estudio reveló que el 40% de los hombres finge para gustar

Las mujeres se desencantan más rápido, los hombres fingen más y el factor económico marca la mayor brecha entre géneros, según la investigación.

Donald Trump

Visita de Trump a Venezuela: presidente de EE. UU. dice que irá, sin precisar cuándo

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugará sin público visitante

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario