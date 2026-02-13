Este es el central que llegaría a Santa Fe tras frustrarse el fichaje de Brayan Ceballos

Independiente Santa Fe sigue ajustando su nómina de cara a los retos del primer semestre y su participación internacional.

En las últimas horas, el club bogotano confirmó que el fichaje del defensor Brayan Ceballos (24 años) no se concretó, lo que obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un nuevo zaguero central.

La noticia cayó como un baldado de agua fría entre los hinchas, justo cuando el equipo se prepara para afrontar la Copa Libertadores y necesita reforzar una zona clave del campo.

¿Por qué se cayó el fichaje de Brayan Ceballos?

A través de un comunicado oficial, Independiente Santa Fe explicó que, pese a haber acordado términos de pago con New England Revolution, el traspaso no avanzó por exigencias financieras del club estadounidense.

“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116”.

Desde Santa Fe lamentaron no haber llegado a un acuerdo y aseguraron que continuarán, junto al cuerpo técnico, buscando la mejor alternativa para fortalecer el plantel antes del debut continental.

Joaquín Varela, el central que toma fuerza en Santa Fe

Tras conocerse la caída del negocio, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, reveló que una de las opciones que maneja el club cardenal es el uruguayo Joaquín Varela.

“Su futuro está entre Bogotá (Santa Fe) y el Eje Cafetero (préstamo) (Once Caldas)”, comentó el comunicador, dejando claro que el defensor también es seguido por otro equipo del FPC.

Varela, de 27 años, es un zaguero zurdo que no continuará en Águilas Doradas. Aunque su presente futbolístico no es el mejor, su perfil encaja en lo que busca Santa Fe: un central con experiencia en el medio local y disponibilidad inmediata.