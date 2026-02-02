Sindicato de jugadores del FPC explotó por pésimo estado de El Campín

El estado actual del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín volvió a encender las alarmas en el fútbol profesional colombiano. Esta vez, la voz de alerta llegó desde ACOLFUTPRO, el sindicato que representa a los futbolistas del país, que emitió un pronunciamiento oficial manifestando su profunda preocupación por las condiciones del terreno de juego, no solo por el impacto negativo en el espectáculo deportivo, sino, sobre todo, por los riesgos que representa para la integridad física de los jugadores.

La cancha del principal escenario deportivo de Bogotá ha evidenciado un deterioro progresivo en las últimas semanas, situación que se ha agravado por la intensa temporada de lluvias que atraviesa la capital. Zonas encharcadas, irregularidades en el césped y una superficie inestable han sido visibles durante recientes compromisos oficiales, generando críticas de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Un escenario multifuncional que pasa factura

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de ACOLFUTPRO tiene que ver con la gran cantidad de eventos no deportivos que actualmente se realizan en El Campín. Conciertos, montajes logísticos y actividades ajenas al fútbol han reducido considerablemente los tiempos de recuperación del campo, afectando de manera directa la calidad del césped.

Según el sindicato, la falta de una planificación adecuada y de medidas de protección efectivas ha convertido el terreno de juego en un factor de riesgo. En este contexto, los futbolistas son quienes asumen las consecuencias, al estar más expuestos a lesiones musculares, torceduras y problemas articulares derivados de una superficie que no ofrece las garantías mínimas para la práctica profesional.

Llamado urgente a las autoridades distritales

Ante este panorama, ACOLFUTPRO hizo un llamado directo al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y a la Alcaldía de Bogotá para que asuman un rol más activo y responsable en la gestión del estadio. El sindicato pidió mayor respaldo institucional, inversiones oportunas y decisiones que prioricen el fútbol profesional, entendiendo que El Campín es un escenario clave para el desarrollo del deporte en el país.

El pronunciamiento también subraya que esta situación no solo afecta a los clubes que ofician como locales, sino a todo el ecosistema del fútbol colombiano, incluyendo a los aficionados que esperan un espectáculo de calidad y a los jugadores que ponen en riesgo su carrera cada vez que saltan al campo.

Mientras se esperan respuestas concretas por parte de las autoridades, el debate sigue abierto. La cancha de El Campín, símbolo histórico del fútbol nacional, hoy se encuentra en el centro de una discusión que pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la multifuncionalidad del estadio puede convivir con las exigencias del fútbol profesional sin comprometer la salud de quienes lo juegan?