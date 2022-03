¡Atención! El peleador de UFC Conor McGregor estaría interesado en comprar el Chelsea

Debido a la invasión rusa a Ucrania durante la última semana, algo que se ha visto afectado es el mundo del deporte. En este caso, Roman Abramovich, el magnate ruso dueño del Chelsea Football Club de la Premier League, anunció que venderá el equipo del cual es dueño hace casi 20 años.

"Siempre he tomado las decisiones pensando en los mejores intereses para el club. En la situación actual, he decidido vender el equipo, porque creo que es lo más conveniente para los hinchas, los empleados, así como para los patrocinadores oficiales", indicó Abramovich en su declaración oficial.

El empresario ruso además manifestó que la venta del club no se hará de forma acelerada, y que se hará todo el debido proceso para realizarse.

En medio de esta situación generada por el contexto global por la invasión de Rusia a Ucrania, apareció un potencial comprador para el Chelsea, actual campeón de la Champions League y uno de los equipos más poderosos de Inglaterra y Europa. Se trata del peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor. El irlandés, quien compite en la organización UFC y es una de las estrellas globales de este deporte, expresó su interés mediante un trino.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7