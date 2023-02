La Selección Colombia Sub-17 ya tiene rivales para el Sudamericano

La Selección Colombia masculina Sub-17 debutará el próximo 30 de marzo ante Uruguay en el Sudamericano. Este campeonato se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La 'Tricolor' jugará sus partidos en el estadio Christian Benítez con capacidad para 10.150 espectadores.

Colombia quedó en el grupo A junto con Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. El Sudamericano iniciará a finales de marzo y el equipo nacional ya tiene el calendario para la primera fase del campeonato.

El debut de los 'cafeteros' será a las 4:30 p.m. contra los 'charrúas'. Luego jugará tres partidos seguidos y en la última jornada de esta ronda descansará.

En cada grupo avanzarán las tres mejores selecciones, para luego jugar el hexagonal final que se llevará a cabo en Quito, entre el 11 y 23 de abril.

Las selecciones ya se están preparando para jugar este Sudamericano y además de buscar el título también tiene un toque especial y es el de obtener uno de los cuatro cupos para ir al Mundial Sub-17 que se jugará en Perú del 10 de noviembre al 2 de diciembre en cinco ciudades.

El equipo dirigido por Juan Carlos Ramírez se entrenó el pasado 20 de febrero en la sede de la Selección Colombia y jugó ante la selección de Perú en dos amistosos. En los partidos empataron, en el primero un juego sin goles y en el segundo finalizaron 1-1.

“Vamos a seguir buscando partidos de preparación para que estos chicos sigan teniendo ritmo de competencia. Vendrán dos microciclos más en Bogotá, dado que la primera fase del Sudamericano será en Guayaquil y la segunda en Quito y esto nos servirá para la pretemporada”.

Calendario de la Selección Colombia Sub-17



Colombia vs. Uruguay - 30 de marzo a las 4:30 p.m.

Colombia vs. Ecuador - 1 de abril a las 7:00 p.m.

Colombia vs Brasil - 3 de abril a las 7:00 p.m.

Colombia vs. Chile - 5 de abril a las 4:30 p.m.