Esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia para amistosos de octubre

La Selección Colombia ya tiene definidos los nombres que enfrentarán los próximos retos en la doble jornada amistosa de octubre. En la mañana de este viernes, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria oficial para los duelos ante México y Canadá, que se disputarán el 11 y el 14 del mes en curso en territorio estadounidense.

Texas será la primera parada de la Tricolor, mientras que en New Jersey se cerrará esta corta gira, clave en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos 2026.

El seleccionador argentino sorprendió con algunas decisiones, aunque mantuvo la estructura principal que ha venido consolidando en los últimos meses. Una de las noticias destacadas es el regreso de Álvaro Montero, arquero de Vélez, quien vuelve a ponerse la camiseta amarilla tras varias ausencias. En contraste, la exclusión de Camilo Vargas llamó la atención, dado que el guardameta del Atlas de México ha sido uno de los habituales en las más recientes convocatorias.

Novedades y apuestas en la lista de Lorenzo

Además de las decisiones en la portería, Lorenzo incluyó nombres que generan expectativa entre los aficionados. Rafael Santos Borré regresa para aportar su experiencia en ataque, mientras que jóvenes como Yaser Asprilla confirman que el proceso sigue apostando por nuevas generaciones. A ellos se suman llamados llamativos como el de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero con gran presente en el Betis, y Kevin Serna, quien se ha convertido en una de las sorpresas gracias a su desempeño reciente.

La mezcla entre experiencia y juventud marca nuevamente la hoja de ruta del cuerpo técnico, que busca no solo afianzar una idea de juego, sino también probar variantes y dar oportunidades a futbolistas que puedan consolidarse de cara al proceso mundialista.

Camino de preparación hacia el 2026

Con esta gira, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de medirse frente a dos rivales de peso en la Concacaf, ambos clasificados al Mundial por ser anfitriones. Más allá del resultado, el objetivo principal será consolidar automatismos, evaluar rendimientos individuales y fortalecer la competencia interna en el grupo.

La Tricolor continúa su preparación con la mirada puesta en el 2026, y estos amistosos serán un nuevo examen para medir el nivel actual del plantel que dirige Lorenzo.