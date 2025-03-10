Última fecha imperdible: así quedó el Grupo de Colombia en el Mundial sub-20

La selección Colombia sub-20 igualó sin goles frente a Noruega en la segunda fecha del Mundial de la categoría, un partido que dejó sensaciones divididas en el plantel dirigido por César Torres. Si bien el empate le permitió al combinado nacional mantenerse en la cima del Grupo F con cuatro puntos, la falta de eficacia en ataque impidió asegurar de manera anticipada el boleto a los octavos de final.

El duelo fue intenso y parejo, con dos equipos que apostaron por la solidez defensiva antes que por el riesgo ofensivo. Colombia tuvo algunas aproximaciones a través de disparos de media distancia y un par de jugadas colectivas que terminaron sin éxito en el área rival. Noruega, por su parte, apostó al orden táctico y también generó peligro en transiciones rápidas, aunque sin la contundencia necesaria.

El grupo se aprieta con la victoria de Nigeria

El empate de Colombia coincidió con la victoria de Nigeria 3-2 sobre Arabia Saudita, resultado que modificó el panorama del grupo. Con esta combinación, los cafeteros comparten la punta con Noruega, ambos con cuatro unidades, mientras que Nigeria quedó al acecho con tres puntos. Arabia Saudita, sin unidades, se ubica último y con opciones mínimas de clasificar.

De esta manera, el Grupo F llega a la última fecha totalmente abierto y con tres selecciones con opciones claras de avanzar de manera directa. La definición promete ser vibrante, pues Colombia se enfrentará a Nigeria en un duelo directo por la clasificación, mientras que Noruega intentará aprovechar su favoritismo frente a los saudíes para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Lo que se juega Colombia ante Nigeria

El choque entre Colombia y Nigeria será decisivo. Una victoria del equipo de César Torres lo dejaría como líder del grupo, pero un empate lo obligaría a mirar los otros resultados y las tablas de mejores terceros. Una derrota, en cambio, pondría en riesgo su continuidad en el torneo, dependiendo del balance general.

El reto ahora es mayor para los juveniles colombianos, que deberán demostrar carácter y jerarquía en un partido que definirá su futuro inmediato en el Mundial sub-20.