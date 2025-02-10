¡Cabezazo de la Selección Colombia rozó el gol! Noruega se salvó nuevamente

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta en Talca a Noruega en su segundo partido del Mundial de Chile y el encuentro no da respiro. Los 'cafeteros' son dueños de la pelota, aunque exceden y entregan mal el balón en ocasiones.

El momento más tenso de la primera parte llegó al minuto 20, cuando la jueza central señaló un penalti en contra de Colombia por una supuesta mano. De inmediato, el banco tricolor reaccionó mostrando la tarjeta verde, recurso novedoso que permite solicitar la revisión en el VAR.

Tras analizar la jugada, la árbitra corrigió su decisión y anuló el cobro, lo que significó un verdadero respiro para los cafeteros.

Colombia lo intenta, pero no abre el marcador ante Noruega por el Mundial Sub-20

La Selección no se queda atrás y responde con peligro. En el minuto 35 apareció Neyser Villarreal, quien sorprendió con un zurdazo que pasó a centímetros del arco noruego.

El portero Einar Fauskanger quedó inmóvil, solo viendo cómo el balón se perdió cerca del poste. La acción arrancó con aplausos de la hinchada colombiana, que ya siente que el gol está por llegar.

¡Se salvó Noruega en el segundo tiempo! Colombia tuvo opción clara de gol en el Mundial Sub-20

En el segundo tiempo, la presión continuó. Al Minuto 51, Mosquera se elevó más que todos en el área tras un tiro de esquina.

Conectó de cabeza, hizo picar el balón contra el suelo, pero el guardameta noruego se quedó con la pelota y ahogó otra clara opción de la Tricolor. Es el tercer saque de esquina para Colombia, que no deja de insistir pese a que el marcador sigue 0-0.

El duelo es intenso, con la Selección Colombia proponiendo y Noruega resistiendo. Cada minuto que pasa refleja la ambición de los cafeteros por llevarse un triunfo que los acerque al liderato de su grupo del Mundial Sub-20.