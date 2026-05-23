Luis Díaz conquistó nuevo título en Alemania antes del Mundial de 2026: se lució con asistencia

El extremo colombiano Luis Díaz sumó un nuevo y prestigioso título a su palmarés europeo. El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) tras derrotar con autoridad por 3-0 al VfB Stuttgart, cerrando de forma brillante la campaña local justo antes de que los focos del balompié internacional se trasladen a la Copa del Mundo de 2026.

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El atacante nacido en Barrancas, La Guajira, saltó al terreno de juego como titular en el esquema ofensivo dispuesto por el gigante bávaro. "Lucho" fue un dolor de cabeza constante para la zaga del Stuttgart, utilizando su velocidad y desborde por las bandas para resquebrajar el ordenado bloque defensivo de su rival.

Así fue la asistencia de Luis Díaz en la final de la Copa Alemania

El primer grito de gol llegó en el minuto 54 gracias al instinto letal de Harry Kane. El delantero inglés aprovechó una desatención en la salida del rival para poner el 1-0 parcial. Con la ventaja a favor, el Bayern manejó los hilos del encuentro y capitalizó la desesperación de un Stuttgart que adelantó líneas buscando el empate.

La sentencia llegó en el minuto 79, nuevamente por obra de Kane, quien firmó su doblete tras una habilitación precisa de Luis Díaz.

El colombiano leyó el espacio a la perfección y sirvió la asistencia que sepultó las ilusiones del Stuttgart y desató la fiesta en la tribuna bávara.

El duelo se definió con un tercer gol de Kane. Tras decretarse un penal en el área por mano, el inglés cambió el cobro por gol y se llevó el balón a casa.

Este campeonato consolida el peso de Luis Díaz en el vestuario de Múnich, recordando que el colombiano ya había sido una pieza fundamental en las semifinales de este torneo al anotar el gol definitivo contra el Bayer Leverkusen en abril.

Con este nuevo trofeo en sus vitrinas, el extremo cafetero llegará con el ánimo en lo más alto y un ritmo competitivo óptimo a la concentración de la Selección Colombia para afrontar el Mundial de 2026.