¡Con celular en mano! Alfredo Arias estalló por polémica eliminación del Independiente Medellín

Una nueva polémica se ha armado en el fútbol colombiano, luego de que se diera a conocer la eliminación del Independiente Medellín de la Copa Betplay a manos del Cúcuta Deportivo en la tanda de penales, pues todo parece indicar que el último cobró del equipo ‘motilón se debía repetir, ya que el guardameta rojinegro se adelantó.

A pesar de que el VAR tuvo algunos minutos de revisión, no intervino en la decisión del juez central, dando así la victoria para el Cúcuta Deportivo y eliminando al Independiente Medellín, haciendo así que se diera una nueva polémica en el balompié nacional y una vez más, el VAR fuera el centro de las críticas de todos los aficionados.

Queja formal de Alfredo Arias

Ante lo acontecido en el gramado del estadio Atanasio Girardot, Alfredo Arias, estratega del Independiente Medellín, mostró su inconformismo en rueda de prensa y con celular en mano pidió explicación y explotó contra el trabajo que realizó el grupo del VAR durante la tanda de penales.

“Me llega una foto. Semana a semana he dicho que se pueden equivocar, pero acá tengo una foto que debe ser la misma del VAR en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”, aseguró el entrenador uruguayo con el celular en la mano mostraron la jugada polémica del partido.

De igual forma, dejó claro que es inaudito que los encargados del VAR no hayan podido observar lo del arquero del Independiente Medellín.

“Lo que me molesta es que el árbitro y el que está al lado, puede ser que no lo pueda apreciar. Pero la herramienta que les han dado, que es el VAR, cuando no llama y dice esto, me parece gravísimo”, sentenció. “Está los dos pies fuera de la línea, ¿cómo pueden justificarlo los que están en el VAR? Esto ya raya la ineficiencia, la incompetencia y nos cuesta una clasificación. No pueden trabajar más”, finalizó el entrenador del Independiente Medellín.

☀☕¡Con celular en mano Alfredo Arias, técnico de Medellín, habló en la rueda de prensa sobre un adelantamiento del arquero del conjunto ‘Motilón’ en el último cobro del ‘Poderoso’!#PrimerToque pic.twitter.com/a7nT270Dku — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 6, 2023

Alfredo Arias tomó ejemplo de Rafael Dudamel

Vale mencionar que estas acciones ya se habían presentado en el fútbol profesional colombiano, precisamente en el Atanasio Girardot, al momento que Rafael Dudamel sacó su tablet para tratar de explica una jugada polémica en el compromiso entre Atlético Nacional contra Deportivo Cali, donde el juez central no señaló un claro penal a favor de su equipo.

