Copa Colombia 2023: programación de las 'revanchas' por los cuartos de final

El próximo miércoles 4 de octubre, arrancarán las 'revanchas' por los cuartos de final de la Copa Colombia 2023. Deportivo Pereira, que sacó un buen empate (0-0) en El Campín, recibirá a Santa Fe en el Hernán Ramírez Villegas para definir al primer semifinalista. Millonarios, que sacó una buena ventaja contra Alianza Petrolera en Bogotá, seguirá con la misión de defender el título.

Los 'leones' y el 'grande matecaña' protagonizaron un partido aburrido en el 'coloso de la 57' y no se sacaron diferencias. El equipo de Hubert Bodhert no propuso un estilo ofensivo y no aprovechó la localía. Cabe resaltar que la asistencia para dicho compromiso fue baja, y no superó los 4.000 espectadores (3.904).

En segundo turno, Nacional intentará defender la abultada ventaja (0-3) que consiguió en el Estadio Alberto Grisales. Los dirigidos por William Amaral tienen un 'pie' puesto en las semifinales de la Copa Colombia y lo esperan ratificar frente a su público.

Independiente Medellín consiguió un triunfo valioso (0-1) en el General Santander. Luciano Pons le dio la ventaja al conjunto de Alfredo Arias, que también cerrará la serie en la capital antioqueña.

Millonarios va por su cuarta Copa Colombia

Por último, Millonarios tiene la ilusión de llegar al selecto grupo de los cuatro mejores equipos del torneo. Alberto Gamero, quien celebró los 200 partidos en el banquillo 'azul', logró una victoria importante gracias a los goles de Leonardo Castro y Edgar Guerra.

Programación de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2023:

Miércoles 4 de octubre

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe (6:00 p. m. / Hernán Ramírez Villegas).

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas (8:30 p. m. / Atanasio Girardot).

Jueves 5 de octubre