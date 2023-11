Hinchas de Nacional no aguantan una decepción más: mensaje antes de la final contra Millonarios

Este jueves 23 de noviembre, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en el Atanasio Girardot para jugar la final de vuelta de la Copa BetPlay 2023. Los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer tienen una gran responsabilidad ante su hinchada, la cual tiene la ilusión de 'sacarse la espina' tras lo sucedido en la definición del apertura. Los seguidores del 'rey de copas' le mandaron un contundente mensaje al plantel del estratega bogotano.

Nacional nunca ha perdido una final de Copa BetPlay, ha ganado las cinco series que ha disputado. Deportivo Pasto (2012), Millonarios (2013), Junior de Barranquilla (2016), Once Caldas (2018) y Deportivo Pereira (2021) ya 'sufrieron' al conjunto antioqueño. En El Campín, Bodmer y compañía reclamaron un valioso empate para llegar con grandes opciones a su estadio.

Recordemos que la final de ida quedó igualada 1-1. Nacional se había adelantado gracias a un gol de Dorlan Pabón, quien se vio beneficiado por una inexplicable falla de Juan Moreno. Los dirigidos por Alberto Gamero no 'bajaron los brazos' y buscaron emparejar el marcador. Leonardo Castro perdió el duelo desde los 'once metros' contra Harlen 'Chipi Chipi' Castillo y generó preocupación entre la fanaticada 'albiazul'. Cuando faltaban 10' minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, el ex Deportivo Pereira se redimió y empató la contienda.

¿Cuál fue el mensaje de la hinchada de Nacional a sus seguidores?

"Jueguen como hinchas", fue el mensaje que escribió la hinchada 'verde' en una bandera colgada en en las cercanías del Atanasio Girardot. Cabe resaltar que la definición de este certamen arrancará a las 8:00 p. m. (hora de nuestro país) y el árbitro será el vallecaucano Carlos Betancurt, quien dirigió la final de la Liga BetPlay 2023-I.

Foto de la bandera que la hinchada le dedicó a Nacional