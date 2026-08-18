CANAL RCN
Deportes

¿Regresa el fútbol a Cali? Secretaría de Deporte entrega informe técnico

La Secretaría del Deporte de Cali entregó un informe técnico del estado del estadio Pascual Guerrero. Está en óptimas condiciones

Foto: Secretaría de Deportes Cali.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
06:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cali fue una de las ciudades que más se vio afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto con 24 edificaciones colapsadas, más de 120 con daños estructurales y al menos 100 en riesgo. Por ello, la Secretaría del Deporte entregó un informe sobre el estadio Pascual Guerrero y lo que se viene para este recinto.

América de Cali podría mudarse a Bogotá por afectaciones al estadio Pascual Guerrero
RELACIONADO

América de Cali podría mudarse a Bogotá por afectaciones al estadio Pascual Guerrero

En el comunicado publicado en la red social X, se informa que el estadio no tiene daños estructurales y la grama se encuentra en óptimas condiciones, según especialistas de la Secretaría. Sin embargo, cuenta con daños menores en iluminación, red hidráulica y mampostería.

Afectaciones en el estadio son mínimas

Después de la inspección técnica, estos son los resultados más significativos:

  • La estructura de las tribunas se encuentra en buenas condiciones.
  • La tribuna occidental requiere un peritaje mediante equipo especializado, con el propósito de confirmar sus condiciones estructurales.
  • La principal afectación identificada corresponde al equipamiento de luces.
  • Se registra afectación en el sistema hidrosanitario, específicamente en la tubería, sin afectación en los baños.
Importante empresario anunció millonaria donación para reconstruir hospitales y colegios en Cali
RELACIONADO

Importante empresario anunció millonaria donación para reconstruir hospitales y colegios en Cali

El viernes 21 de agosto regresará el fútbol profesional colombiano con la sexta fecha de la Liga Betplay, sin embargo, el Estadio Pascual Guerrero no verá acción, pues América, equipo que hace de local en este campo, visitará a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

La prioridad seguirá siendo la atención a damnificados

También se comunicó que, de acuerdo a indicaciones por parte del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, el enfoque seguirá estando destinado a la atención de todos los afectados por el terremoto.

En el último boletín de prensa emitido por la entidad, también mencionan que las inspecciones se seguirán haciendo no solo el estadio, sino en los demás escenarios deportivos de la ciudad.

La Secretaría del Deporte y la Recreación continuará adelantando las inspecciones técnicas correspondientes en los escenarios deportivos comunitarios y de alto rendimiento, priorizando la seguridad de deportistas, usuarios, trabajadores y comunidad en general.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

NBA

Nuevos detalles del negocio con el que Los Angeles Lakers serán vendidos

Copa Libertadores

Deportes Tolima perdió en casa ante IDV en Copa Liberadores: fecha y hora del partido de vuelta

América de Cali

¿América de Cali tendría lío legal con Chapecoense? El club brasileño presentó a Dylan Borrero

Otras Noticias

Tecnología

Presentan una nueva versión de ChatGPT para adolescentes ¿En qué se diferencia a la versión original?

El nuevo sistema de Inteligencia Artificial podría detectar la edad de un usuario al conversar. Además, promete incentivar el aprendizaje y el pensamiento crítico.

Temblor en Colombia

3.500 tenderos y pequeños comerciantes recibirán ayudas de Bavaria tras el sismo de 7,4

El aporte de 12.000 millones de pesos realizado por la compañía será destinado a respaldar la reapertura de sus negocios, en las regiones más afectadas.

Criptomonedas

Impuestos, fraudes y herencia digital: la nueva agenda del mercado cripto en Colombia para el cierre de 2026

Chocó

La 'donación' involuntaria de Juanda en Quibdó que desató risas en medio de la emergencia

Invima

Invima advierte por producto que promete quemar grasa: no tiene registro sanitario