¿Regresa el fútbol a Cali? Secretaría de Deporte entrega informe técnico

Cali fue una de las ciudades que más se vio afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto con 24 edificaciones colapsadas, más de 120 con daños estructurales y al menos 100 en riesgo. Por ello, la Secretaría del Deporte entregó un informe sobre el estadio Pascual Guerrero y lo que se viene para este recinto.

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En el comunicado publicado en la red social X, se informa que el estadio no tiene daños estructurales y la grama se encuentra en óptimas condiciones, según especialistas de la Secretaría. Sin embargo, cuenta con daños menores en iluminación, red hidráulica y mampostería.

Afectaciones en el estadio son mínimas

Después de la inspección técnica, estos son los resultados más significativos:

La estructura de las tribunas se encuentra en buenas condiciones.

La tribuna occidental requiere un peritaje mediante equipo especializado, con el propósito de confirmar sus condiciones estructurales.

La principal afectación identificada corresponde al equipamiento de luces.

Se registra afectación en el sistema hidrosanitario, específicamente en la tubería, sin afectación en los baños.

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El viernes 21 de agosto regresará el fútbol profesional colombiano con la sexta fecha de la Liga Betplay, sin embargo, el Estadio Pascual Guerrero no verá acción, pues América, equipo que hace de local en este campo, visitará a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

La prioridad seguirá siendo la atención a damnificados

También se comunicó que, de acuerdo a indicaciones por parte del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, el enfoque seguirá estando destinado a la atención de todos los afectados por el terremoto.

En el último boletín de prensa emitido por la entidad, también mencionan que las inspecciones se seguirán haciendo no solo el estadio, sino en los demás escenarios deportivos de la ciudad.