Rival de Santa Fe en Copa Libertadores no ha podido viajar por problemas de visado: esto se sabe

Del 15 al 31 de octubre en Quito, Ecuador, se celebrará una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina que reúne a los mejores 16 equipos de Sudamérica; se dividirán en cuatro grupos que se definirán en los estadios Rodrigo Paz Delgado y Banco Guayaquil de la capital ecuatoriana.

La cuota colombiana estará a cargo de las últimas campeonas del país, Deportivo Cali, e Independiente Santa Fe, finalista de la Liga Betplay Femenina 2026; las leonas buscan llegar a su tercera final y su primer título continental tras lo hecho en 2021 y 2024, mientras las caleñas buscarán su segunda final y su primer título.

Rival de Santa Fe femenino no ha podido viajar a Ecuador

En un comunicado oficial emitido por el Caracas Fútbol Club de Venezuela, se informa que la su participación en el certamen se encuentra en duda debido a inconvenientes con el visado para ingresar a Ecuador; según el club, el país anfitrión no ha emitido ninguna respuesta sobre la aprobación del visado después de haber cumplido con todos los trámites y exigencias establecidas para obtener el documento.

"Rechazamos profundamente que dichas circunstancias vulneren el mérito deportivo de nuestra delegación, quienes con su entrega y esfuerzo ganaron con honor el derecho de representar a Venezuela en la Conmebol Libertadores Femenina 2026", expresaron.

Además, agradecieron la gestión hecha por Conmebol y la Federación Venezolana de Fútbol y esperan una solución oportuna para viajar lo más pronto posible a preparar su primer compromiso internacional pactado para el jueves 15 de octubre.

¿Cuándo juegan Santa Fe y Cali en la Libertadores femenina?

Deportivo Cali comparte el grupo D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile, mientras Santa Fe hace parte del grupo A junto a Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas de Venezuela.

A continuación, la programación de partidos para los clubes colombianos en la fase de grupos:

Santa Fe vs. Caracas: 15 de octubre a las 7:00 p. m.

Santa Fe vs. Colo-Colo: 18 de octubre a las 3:00 p. m.

Santa Fe vs. Corinthians: 21 de octubre a las 3:00 p. m.

Cali vs. Libertad: 15 de octubre a las 3:00 p. m.

Cali vs. Nacional (U): 19 de octubre a las 3:00 p. m.

Cali vs. U. de Chile: 22 de octubre a las 3:00 p. m.