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Atlético Nacional ya está en semifinales de Copa BetPlay: así se define su rival y localía

Atlético Nacional espera rival en semifinales de Copa BetPlay 2026. Revise las posibles fechas, la localía y dónde jugaría la vuelta.

Atlético Nacional ya está en semifinales de Copa BetPlay: así se define su rival y localía
Foto: Atlético Nacional

Sebastián Montañez

octubre 15 de 2026
06:56 a. m.
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Atlético Nacional sigue en carrera por el título de la Copa BetPlay 2026. El conjunto verdolaga consiguió su clasificación a las semifinales después de vencer 3-2 a Independiente Medellín en un clásico antioqueño lleno de emociones.

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Ahora, el equipo espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Once Caldas.

El compromiso ante el DIM se resolvió a partido único. César Haydar, un autogol de Frank Fabra y Andrés Román fueron los protagonistas de las anotaciones de Nacional. Por su parte, Martín Martegani marcó un doblete para Medellín, incluido un tanto desde el punto penal.

¿Quién será el rival de Atlético Nacional en semifinales de Copa BetPlay?

El próximo adversario de Atlético Nacional será el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, dos equipos que todavía tienen pendiente su compromiso de cuartos de final.

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Aunque la Dimayor no ha confirmado oficialmente la programación, se contempla que este encuentro pueda disputarse el próximo jueves 5 de noviembre.

De cumplirse este calendario, las semifinales comenzarían durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, fechas que todavía están sujetas a confirmación.

De esta manera, Nacional tendrá algunos días para preparar su siguiente compromiso, mientras Santa Fe y Once Caldas buscan quedarse con el último cupo de esta parte del cuadro.

¿Dónde jugará Atlético Nacional las semifinales de Copa BetPlay 2026?

A diferencia de los octavos y cuartos de final, que se disputaron a partido único, las semifinales de Copa BetPlay se jugarán en encuentros de ida y vuelta.

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Según la programación que se contempla, Atlético Nacional comenzaría la serie como visitante, ya sea en Bogotá, si clasifica Santa Fe, o en Manizales, si avanza Once Caldas.

El partido definitivo se disputaría en Medellín, donde el conjunto verdolaga buscaría aprovechar su condición de local para conseguir el paso a la gran final.

Cabe recordar que, para definir la localía en octavos y cuartos entre clubes de primera división, se tuvo en cuenta la tabla de reclasificación del primer semestre de 2026. Sin embargo, las fechas y sedes de las semifinales deberán quedar ratificadas por la Dimayor.

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