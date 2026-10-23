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Los siete colombianos que llegaron a la final de Libertadores y Sudamericana

Los equipos colombianos siguen lejos de una final continental, pero varios jugadores representan la bandera tricolor.

Colombianos en la final de la Libertadores y Sudamericana
FOTO: AFP | Editada con Gemini AI

Ángel Ballén

octubre 23 de 2026
10:54 a. m.
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Ya se definieron las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Los cuatro equipos clasificados ya preparan las maletas para disputar los compromisos a partido único y en sede neutral que darán a conocer a los nuevos campeones del continente.

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En el caso de la Libertadores, Palmeiras llegó a su segunda final consecutiva y busca la revancha tras caer el año pasado ante Flamengo. Se estará enfrentando a Estudiantes de la Plata, club que va por su quinta conquista.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Boca Juniors logró clasificar a una nueva final en el continente, buscando romper su sequía de 18 años sin títulos internacionales. Al frente estará Atlético Mineiro, buscando su primera Sudamericana y completar la triple corona del continente.

Todos los finalistas tienen jugadores colombianos

Al finalizar las competencias, la única certeza es que habrá jugadores colombianos campeones en ambos torneos, pues los cuatro equipos cuentan por lo menos con un futbolista 'cafetero' en sus filas.

¿Cuál colombiano ganará la Copa Libertadores?

En Palmeiras está una de las figuras del equipo. Jhon Arias, quien llegó en enero por 25 millones de euros, va por su segunda Libertadores tras salir campeón en 2023 con la camiseta de Fluminense.

Estudiantes de la Plata cuenta con Edwuin Cetré, quien ha sido clave en los últimos años del equipo, protagonista en cuatro títulos en el fútbol argentino, además de Miguel Monsalve, quien está a préstamo procedente de Gremio.

Colombianos en la Copa Sudamericana

Boca Juniors siempre se ha caracterizado por la presencia colombiana y este año no es la excepción. Sebastián Villa y Álvaro Montero, refuerzos en junio, son titulares y van por el primer título internacional de ambos.

Atlético Mineiro también tiene su cuota con dos nombres más. Kevin Castaño es titular indiscutido, mientras que el delantero Mateo Cassierra ha sumado algunos minutos a lo largo de la competencia.

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