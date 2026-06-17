En RD Congo ya están pensando en la Selección Colombia tras el empate ante Portugal: "Los conocemos"

Después de varios días de espera, finalmente llegó el día del debut para las selecciones que integran el grupo K de la Copa del Mundo 2026. A primera hora, República Democrática del Congo se enfrentó a Portugal, una de las favoritas al título, logrando un valioso empate 1-1.

Entre tanto, la Selección Colombia se medirá a Uzbekistán, donde el combinado nacional podría comenzar a tomar ventajas en esta primera fase. Eso sí, muchos quedaron con la mirada puesta en la fecha 2, donde la tarea será superar a esta difícil selección africana.

¿Qué dijo el DT de RD Congo sobre la Selección Colombia?

Sebastien Desabre, técnico francés al mando de la selección de la República Democrática del Congo, habló en conferencia de prensa tras el partido frente a Portugal, donde valoró el punto conseguido, pero dejó claro que van por más en esta Copa del Mundo.

Esto es una competición, no es una final, tenemos que enfocarnos en el próximo partido. Es nuestro primer gol en un Mundial y tenemos que celebrar, estoy orgulloso de mis jugadores, pero ahora es importante enfocarnos en el próximo partido.

Sobre el partido de la fecha 2 el próximo 23 de junio en Guadalajara, donde se medirá contra la Selección Colombia, comentó. "Un empate no es suficiente, ahora tendremos que ganar los dos próximos partidos. Conocemos a Colombia, hemos estudiado a Colombia y a Uzbekistán".

La información que podemos tener al final del partido es que, ganando uno de los otros dos partidos, estaremos clasificados, pero va a ser difícil. Vamos a jugar contra buenas selecciones. Conocemos a Colombia, también hemos trabajado sobre Uzbekistán. Es un grupo muy abierto, así que vamos a recuperar bien y después iremos a México para intentar hacer, como mínimo, la misma actuación.

¿Dónde ver el partido de la Selección Colombia vs. RD Congo?

El segundo partido de la Selección Colombia en la fase de grupos está programado para este martes 23 de agosto a las 9:00 p.m., hora colombiana y en el Canal RCN tenemos varias opciones para que pueda disfrutar del compromiso.

A través de la señal abierta del Canal RCN podrá ver EN VIVO y totalmente gratis este compromiso vital para las aspiraciones de Colombia. Además, podrá seguir la señal de forma remota a través de la APP del Canal RCN, disponible en Play Store y App Store.