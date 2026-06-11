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Así llegan Portugal, Uzbekistán y Congo, los rivales de Colombia en el Mundial 2026

Colombia debutará ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Conozca cómo llegan Portugal, Congo y Uzbekistán, los rivales de la Tricolor en el Grupo K, tras sus últimos partidos de preparación.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
07:53 a. m.
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La espera terminó y todo está listo para el inicio del Mundial 2026. Este 11 de junio comenzará la cita orbital con el partido entre México y Sudáfrica en el México City Stadium, mientras que la Selección Colombia tendrá que esperar unos días más para hacer su debut en el Grupo K.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo saltará al terreno de juego el próximo 17 de junio para enfrentar a Uzbekistán, en un grupo que también integran Portugal y República Democrática del Congo. A pocos días del comienzo del torneo, los tres rivales de la Tricolor ya completaron sus respectivos partidos de preparación.

Portugal llega como el gran favorito del Grupo K

Sobre el papel, Portugal aparece como el rival más fuerte de la zona. La selección europea cerró su preparación con una victoria 2-1 frente a Nigeria, resultado que le permitió llegar con confianza al Mundial.

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Además, los portugueses tuvieron una destacada gira de amistosos. Superaron 2-1 a Chile y también derrotaron 2-0 a Estados Unidos, dejando buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa.

Uzbekistán y Congo buscan dar la sorpresa

El primer rival de Colombia será Uzbekistán. El conjunto asiático no tuvo los mejores resultados en sus amistosos previos, ya que cayó 2-1 ante Países Bajos y posteriormente perdió 2-0 frente a Canadá. Sin embargo, espera aprovechar el Mundial para demostrar su crecimiento internacional.

Por su parte, República Democrática del Congo llega con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo. En su preparación perdió 2-1 frente a Chile e igualó sin goles ante Dinamarca. Además, logró su clasificación tras superar a Jamaica en el repechaje.

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La agenda de Colombia en la fase de grupos será la siguiente: el 17 de junio enfrentará a Uzbekistán a las 9:00 p.m.; el 23 de junio jugará ante Congo a la misma hora; y cerrará la primera ronda el 27 de junio frente a Portugal desde las 6:30 p.m., en uno de los encuentros más atractivos del Grupo K.

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