Colombia tendrá nuevo representante en el Manchester United: dar por hecho el fichaje

El fútbol colombiano vuelve a ser noticia en el mercado internacional gracias al talento juvenil. Cristian Orozco, mediocampista ofensivo de 17 años perteneciente a Fortaleza CEIF, está a un paso de dar un salto histórico en su carrera y en la de su club: firmará con el Manchester United, uno de los equipos más emblemáticos y exitosos del fútbol mundial. La información fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, reconocido como la mayor autoridad global en materia de fichajes.

El joven jugador formado en el proceso de fuerzas básicas de Fortaleza, ha sido observado durante meses por el club inglés, que ahora aceleró su decisión ante el potencial del colombiano. Orozco es considerado una de las promesas más interesantes de su categoría y recientemente integró la convocatoria de la Selección Colombia Sub-17 para el Mundial de la categoría, torneo que aumentó su visibilidad internacional.

El viaje a Manchester y la firma del contrato

Según detalló Fabrizio Romano, Cristian Orozco viajará en las próximas horas a Manchester junto a su representante para firmar formalmente el contrato que lo vinculará con los “Red Devils”. Manchester United pagará alrededor de un millón de euros a Fortaleza CEIF como parte de la operación, una cifra significativa para un club joven que se ha consolidado como formador de talento.

El acuerdo está cerrado, la documentación está en avance y el futbolista ya fue aprobado por el área deportiva del club inglés. Sin embargo, por normas internacionales de inscripción, el jugador solo podrá integrarse oficialmente al plantel después de cumplir la mayoría de edad, el próximo 13 de julio. Hasta entonces, el club inglés realizará un seguimiento personalizado de su evolución y mantendrá un plan de adaptación para su llegada al fútbol europeo.

Un salto histórico para el jugador y para Fortaleza

La transferencia de Cristian Orozco representa un reconocimiento al crecimiento del proyecto deportivo de Fortaleza CEIF, que en los últimos años se ha convertido en una cantera destacada en el país. Para Orozco, el paso a un gigante europeo es una oportunidad inmejorable: la posibilidad de formarse en una de las mejores academias del mundo y proyectarse hacia el fútbol de élite.

La noticia ha generado entusiasmo entre los aficionados y analistas, quienes ven en este fichaje un ejemplo del nivel del talento juvenil colombiano. “Cristian Orozco estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso”, afirmó Romano en la red X, destacando que el United pagará un millón de dólares por el mediocampista. Un movimiento que confirma que, incluso a su corta edad, Orozco ya es observado como una apuesta de futuro en uno de los grandes del fútbol mundial.