En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"

La UEFA finalmente confirmó que Luis Díaz se estará perdiendo tres partidos de la fase de liga de la Champions League, luego de lo que fue su expulsión en el partido donde el Bayern Múnich visitó a PSG. El colombiano le hizo fuerte entrada a Achraf Hakimi, dejándolo lesionado por varias semanas.

Díaz no estará disponible para los partidos frente a Arsenal, Sporting de Lisboa y Union Saint-Gilloise de Bélgica. Entre tanto, se ha confirmado en la prensa que el equipo estará apelando la decisión, buscando que se reduzca el tiempo de la sanción.

Vincent Kompany y su reacción a la suspensión de Luis Díaz

Vincent Kompany, el técnico del Bayern Múnich, rompió el silencio y habló claro sobre la decisión de la UEFA. "Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido. Pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados", dijo a Sky Sports.

Por otro lado, el técnico resaltó que esta sanción servirá para darle descanso a Díaz, quien ha jugado todos los partidos de la temporada, aunque destacó la energía del colombiano.

Directivos del Bayern Múnich también se pronunciaron

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del equipo alemán, confirmó que se apelará. "Hemos solicitado a la UEFA la justificación por escrito para presentar un recurso. Supusimos que solo sería un partido tras la carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás".

Finalmente, Max Eberl, el director deportivo, comentó. "No soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si lo reducimos a dos, sería fantástico. Tres partidos, en mi opinión, es muy duro".