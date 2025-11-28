CANAL RCN
Deportes

Tras tres fechas de cuadrangulares, esta sería la final del FPC según la IA

La inteligencia artificial vaticinó cuáles son los dos equipos que se perfilan y tienen más chanches para ser finalistas.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
02:55 p. m.
Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II entran en su tramo decisivo después de tres jornadas intensas que han dejado emociones, dudas, fortalezas y una expectativa creciente entre los aficionados. Con la fase final del año cada vez más cerca, los equipos comienzan a perfilar su verdadero nivel competitivo y los grupos empiezan a tomar una forma más clara de cara a la gran final del fútbol colombiano.

A medida que avanza esta instancia, los hinchas de todos los clubes involucrados viven momentos de ilusión y tensión por igual. Para muchos, noviembre y diciembre se transforman en meses sagrados: aquellos en los que se escribe la historia de su equipo, ya sea para celebrar un nuevo título o para quedarse con la frustración de haber quedado a un paso de la gloria.

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Los equipos más perfilados

Grupo A: Junior y Atlético Nacional aparecen como los grandes favoritos para pelear el primer puesto del grupo: ambos están igualados a puntos y con margen para controlar su destino en las dos fechas restantes. Por dinámica y plantillas, ambos tienen la mayor probabilidad de salir del Grupo A.

Grupo B: Deportes Tolima es el equipo con más probabilidades de avanzar por su rendimiento y por contar con el punto invisible (7 pts y ventaja deportiva). La lucha por el segundo cupo en el Grupo B está abierta: Atlético Bucaramanga (4 pts) mantiene una ligera ventaja numérica, pero Fortaleza viene con impulso tras su victoria y Santa Fe no está descartado; dicho esto, Tolima es el candidato más sólido.

Oficial: la final de la Copa Sudamericana 2026 será en Colombia

Posibles finales que predice la IA

  • Deportes Tolima (Grupo B) vs. Junior de Barranquilla (Grupo A)
  • Deportes Tolima (Grupo B) vs. Atlético Nacional (Grupo A)
