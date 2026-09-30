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Una de las actrices más reconocidas de Colombia está de luto: desgarrador mensaje

La importante actriz confirmó su pérdida a través de sus redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
04:41 p. m.
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En las últimas horas, una famosa actriz colombiana informó que está enfrentando un difícil momento de luto.

Se trata de Marcela Benjumea, que es oriunda de Bogotá, tiene 55 años y ha participado en proyectos de primer nivel como 'Francisco el matemático', 'Amor sincero', 'Pura sangre', 'Sala de urgencias', 'MasterChef Celebrity', 'El cartel de la papa', 'Tres hombres, tres mujeres', 'Sin mover los labios', 'La cara oculta' y 'Dios los junta y ellos se separan'.

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La estrella de la televisión, el cine y el teatro confirmó la muerte de su mascota y le dio el último adiós con un desgarrador mensaje.

Así fue como Marcela Benjumea, la reconocida actriz de Colombia, informó que su mascota falleció

En un post, Marcela Benjumea compartió cinco fotos de su perro y manifestó que lo va a extrañar día tras días.

"Lo más duro de tener un perro es perderlo. Melao, mi bebé gigante, la falta que me vas a hacer no tiene nombre", escribió la actriz.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Marcela Benjumea tras la muerte de su mascota

Después de que Marcela Benjumea abrió su corazón en las redes sociales, sus internautas le desearon fortaleza y se solidarizaron con su situación.

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"Abrazos, Marce, lo siento mucho", "no lo puedo creer", "te mando un abrazo muy fuerte", "fuiste la mejor compañía para Melao", "qué fuerte momento", "le brindaste un lindo hogar", "esta tusa es otro nivel", "luchó contigo hasta el final", "ahora es tu ángel", "es muy triste despedir a un ser que uno llega a amar profundamente", "que el consuelo de Dios te llene el corazón", "el cielo de los perritos existe y desde allá te cuidará", "te quedarás en la mente con los momentos y el amor compartido" y "estamos para lo que necesites", han sido algunas de las reacciones.

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