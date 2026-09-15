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Lionel Messi apareció en convocatoria de Argentina pese a retirarse de la Selección

El técnico Lionel Scaloni anunció los convocados para la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina donde incluyeron al histórico 10.

Lionel Messi final del Mundial vs España
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 15 de 2026
05:31 p. m.
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Lionel Messi volvió a ser convocado con la Selección de Argentina, pese a que hace algunas semanas confirmó oficialmente que tomó la decisión de retirarse del equipo nacional tras el Mundial de 2026 y luego de más de dos décadas representando a su país internacionalmente.

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La AFA confirmó que el astro rosarino disputará el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que será su despedida ante el público de su país.

Con esto Lionel Messi pondrá fin a un ciclo donde participó en los Juegos Olímpicos de 2008, una Copa del Mundo sub-20 y seis Mundiales de mayores. Su legado tiene como emblema la conquista en Catar 2022 y dos Copas América en 2021 y 2024.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

El encuentro entre Argentina y Benín está programado para el 6 de octubre de 2026 en el estadio Monumental, casa de River Plate, en Buenos Aires.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó la noticia a través de su cuenta de X. El dirigente señaló que tomaron la decisión de invitar a Messi para que tenga "la despedida que realmente se merece" y confirmó que el jugador aceptó la propuesta.

La AFA también extendió la invitación a los integrantes de la selección que conquistó el Mundial de Catar 2022. Tapia pidió que los campeones del mundo asistan junto con sus familias para acompañar al capitán argentino en el que está previsto como su adiós ante el público local.

¿Qué partidos jugará Argentina antes de la despedida de Messi?

Antes del encuentro frente a Benín, Argentina disputará otros dos amistosos en territorio nacional. El primero será el 30 de septiembre contra Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, la 'Albiceleste' se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre.

El partido contra Benín será el tercero de esta serie de encuentros amistosos y marcará el regreso de Argentina a la competencia después de la final del Mundial de Norteamérica 2026, disputada el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. En ese encuentro, España se impuso 1-0 y se quedó con el título.

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