Así es la lujosa mansión que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron vender

Lo que durante años fue concebido como el refugio ideal para la vida familiar de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hoy se ha convertido en una de las propiedades más comentadas del mercado inmobiliario de lujo en Europa.

La pareja decidió poner en venta su exclusiva mansión ubicada en Cascais, Portugal, una residencia que reúne opulencia, tecnología de punta y comodidades poco comunes, pero que finalmente no cumplió con una condición clave: la privacidad.

La propiedad, cuyo precio ronda los 35 millones de euros, salió al mercado a comienzos de 2026, sorprendiendo a medios internacionales y seguidores del futbolista, quienes daban por hecho que este sería el hogar definitivo del astro portugués tras el retiro.

La residencia de Cristiano y Georgina diseñada al detalle

El proyecto comenzó alrededor de 2020, cuando la pareja adquirió un amplio terreno en una de las zonas más exclusivas del litoral portugués.

La idea era construir una mansión a la medida, con espacios pensados tanto para el descanso como para el entrenamiento profesional del deportista.

El resultado fue una vivienda de aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables, levantada con materiales de altísima gama. En su interior destacan acabados en mármol italiano, piezas decorativas personalizadas de marcas de lujo y una infraestructura diseñada para ofrecer confort absoluto.

La casa cuenta con piscina exterior, piscina climatizada interior, spa, gimnasio profesional, sala de masajes y un cine privado.

Uno de los espacios más llamativos es el garaje con capacidad para 20 vehículos, pensado para albergar la reconocida colección de autos de Cristiano Ronaldo.

A esto se suma un sistema domótico integral que permite controlar seguridad, iluminación y climatización desde cualquier lugar del mundo.

El motivo inesperado que llevó a la venta de la mansión de CR7

Pese al nivel de exclusividad, la familia optó por desprenderse de la propiedad por un motivo ajeno al dinero o a la construcción: la falta de intimidad.

Según medios portugueses y británicos, la ubicación de la casa, rodeada de campos de golf y zonas residenciales, permite que otros residentes tengan vista directa hacia la vivienda.

Cristiano Ronaldo incluso habría intentado adquirir terrenos vecinos para garantizar mayor discreción, pero las negociaciones no prosperaron.

Ante este panorama, la pareja decidió buscar un nuevo lugar que se ajuste mejor a sus expectativas de tranquilidad y resguardo familiar.

Así, la lujosa mansión de Cascais se convirtió en símbolo de un ambicioso proyecto que, pese a su espectacular diseño, no logró ofrecer el aislamiento que la familia considera indispensable para su vida privada.