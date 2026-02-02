CANAL RCN
Deportes

El increíble gol que erró Falcao ante Medellín: Millonarios sigue sin ganar

Falcao García falló opción clara y Millonarios empató 0-0 con el Medellín. Vea la jugada.

Falcao García
Foto: Millonarios

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
04:57 p. m.
Este lunes 2 de febrero, se reanudó el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, pero los goles brillaron por su ausencia.

En la continuación del compromiso válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2026-I, Millonarios e Independiente Medellín empataron 0-0. El encuentro, que había sido suspendido el domingo debido a las fuertes lluvias y el deterioro de la grama, se reanudó este lunes dejando un amargo sabor en la hinchada bogotana tras malos resultados deportivos.

En este duelo, Radamel Falcao García, ingresó para disputar el tiempo restante junto a Sergio Mosquera. El 'Tigre' tuvo en sus botas la oportunidad de romper la paridad al minuto 65, tras un centro preciso de Julián Angulo.

Sin embargo, el atacante samario no logró conectar con comodidad frente al arco custodiado por Salvador Ichazo y su remate terminó desviado, sentenciando la falta de efectividad del equipo "embajador".

Crisis de efectividad en Millonarios: Falcao erró gol

En Millonarios, la falta de gol sigue siendo una preocupación latente. El terreno de juego, que aún evidenciaba las secuelas de las fuertes lluvias del domingo, dificultó la circulación fluida del balón y el control por parte de los creativos.

La opción de Falcao debajo del arco fue la llegada más clara de un duelo que se tornó accidentado y con pocas luces futbolísticas en el último cuarto de cancha.

El esquema ofensivo de Millonarios, que hoy apostó por el liderazgo de Falcao García, no encontró los caminos ante un Medellín sólido en defensa.

Pese a los cambios, Millonarios sigue sin sumar de a tres en esta fase del torneo, acumulando dudas sobre su capacidad de definición en momentos críticos.

Expulsión de Rodrigo Ureña afectó a Millonarios

El trámite del partido no solo estuvo marcado por la falta de puntería, sino por la tensión en la zona medular. Al minuto 86, el volante chileno Rodrigo Ureña fue expulsado tras recibir una doble tarjeta amarilla.

La primera amonestación se dio por protestas al juez central, mientras que la segunda llegó tras un error en la salida que forzó al mediocampista a detener a un atacante del DIM que se perfilaba con peligro hacia el arco.

Con este empate, Millonarios deberá pasar página rápidamente, ya que este jueves 5 de febrero adelantará su compromiso de la novena fecha recibiendo al Deportivo Pereira nuevamente en El Campín.

Por su parte, el equipo antioqueño retornará a la capital de la montaña para enfrentar el viernes 6 de febrero al Internacional de Bogotá, buscando escalar posiciones en una tabla que se mantiene ajustada.

