¡Acuerdo total! Cristiano Ronaldo cambia de equipo y será compañero de David Ospina

Lo que la semana pasada era un rumor, ahora parece que será un hecho: Cristiano Ronaldo ya tiene un acuerdo total para convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr de Arbia Saudita una vez culmine el Mundial de Catar 2022.

La información la soltó en exclusiva el diario español Marca en la mañana de este lunes, asegurando que el astro portugués aceptó la oferta que lo vinculará en principio por dos años y medio a partir del 1 de enero de 2023.

¿Por qué Cristiano Ronaldo salió de Manchester United?

Este cambio llega luego de una tormentosa salida de Cristiano del Manchester United, que anunció hace dos semanas la terminación anticipada del contrato del delantero luego de las declaraciones de este en contra del club y en especial del entrenador Erik ten Hag.

La tensa relación entre CR7 y el DT neerlandés no era una novedad antes de las declaraciones, pues el jugador no estaba siendo prioridad en el equipo e inició la temporada siendo suplente, algo que sorprendió a todos los hinchas de los 'red devils'. Todo se rompió cuando el 'bicho' estalló de furia antes de que terminara el partido frente a Tottenham en octubre pasado luego de no ser tenido en cuenta para ingresar al campo de juego.

Cristiano fue suspendido un partido por el club y luego volvió demostrando toda su jerarquía marcando un gol en Europa League contra el Sheriff. Las aguas parecían calmarse y que la reconciliación con ten Hag se estaría dando, pero sus sorpresivas y explosivas declaraciones justo antes del Mundial de Catar, terminaron de romper todo.

Millonario salario de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

CR7 se alista así para un nuevo reto en su carrera y que además será inédito. Por primera vez jugará fuera de Europa, luego de haber vestido las camisetas de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En Al-Nassr, el portugués ganará la exorbitante y jamás vista suma en el fútbol de 200 millones de euros por temporada, superando los ya estratosféricos salarios de Mbappé, Messi y Neymar en el PSG, que ganan 90, 75 y 70 millones de euros respectivamente.

En el elenco saudí, Cristiano Ronaldo será dirigido por el entrenador francés Rudi García y tendrá como compañeros a David Ospina, al argentino Gonzalo 'pity' Martínez y al brasileño Luiz Gustavo, entre otros.

