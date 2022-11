"Dávinson Sánchez es uno de los peores jugadores que he visto"

El Tottenham, definitivamente convertido en el rey de las victorias in extremis, sufrió para ganar 4-3 al Leeds, que fue por delante en tres ocasiones.

Los tantos de Crysencio Summerville (10) y del español Rodrigo Moreno (43 y 76) le dieron por tres veces ventaja, pero el Tottenham igualó gracias a Harry Kane (25), Ben Davies (51) y el uruguayo Rodrigo Betancur (81), que dos minutos más tarde también se encargó del tanto de la victoria.

Dávinson Sánchez ingresó en el minuto 57 cuando los ‘Spurs’ iban 2-2 y aunque su equipo logró la victoria, el colombiano no pudo esquivar las duras críticas del exfutbolista Jamie O’Hara, quien siempre ha mostrado su resistencia con el defensor.

“La defensa es impactante. Conte ha tenido al Chelsea, ha tenido a la Juventus, ha tenido al Inter de Milán donde ha tenido buenas defensas y buenos centrales que saben cómo mantener la portería a cero, así que puedes jugar de esa manera, pero con el Tottenham no puedes jugar de esa manera. Tenemos a Dávinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies, (Clement) Lenglet, quien no creo que se dé cuenta de lo que se trata la Premier League. No podemos mantener la portería a cero”, fueron las primeras declaraciones de O´Hara en TalkSport.

Además, el exjugador se refirió al juego que quiere proponer el italiano Antonio Conte, pero el cual se ve afectado por la parte defensiva.

“Conte quiere jugar este estilo, y tienes que aceptar que es su estilo, y cuando estamos jugando bien y en el contraataque y mantenemos la portería a cero, está bien. Pero cuando tienes jugadores atrás como Sánchez, Hugo Lloris nos ha estado fallando, Emerson Royal, que es uno de los peores laterales derechos que he visto en los 'Spurs', no puedes jugar de esa manera”

Jamie O’Hara contra Dávinson Sánchez

En sus últimas declaraciones, el exjugador inglés fue lapidario con el defensor colombiano, el cual catalogó como “uno de los peores” que ha visto con la camiseta del Tottenham.

“Dávinson Sánchez lleva tres o cuatro temporadas en el club y no sé cómo sigue con la camiseta del Tottenham, es uno de los peores jugadores que he visto allí. Él no juega todas las semanas, si Cristian Romero está en forma, juega y es un muy buen jugador”