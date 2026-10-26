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“Nos salvó otra vez”: el elogio de Leandro Paredes a Álvaro Montero

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, reconoció el buen momento de Álvaro Montero tras ganarle a Independiente.

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Fotos: Boca Juniors

Nicolás Salgado

octubre 26 de 2026
06:37 a. m.
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Leandro Castellanos destacó el rendimiento de Álvaro Montero después del triunfo 1-0 frente a Independiente. Una atajada en los últimos minutos fue clave para que el equipo 'xeneize' se llevara los tres puntos en Avellaneda.

Álvaro Montero recibió un reconocimiento especial en Boca Juniors. El arquero colombiano fue protagonista en la victoria 1-0 frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América, y su actuación motivó los elogios de Leandro Paredes, capitán del conjunto argentino.

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Al finalizar el compromiso, el mediocampista se refirió a la importancia del guardameta para sostener el resultado y destacó su capacidad para responder cuando el equipo más lo necesita.

Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos claves, los momentos importantes y hoy lo volvió a demostrar, afirmó Paredes en diálogo con ESPN.

Las palabras del volante llegaron después de un encuentro exigente para Boca, que tuvo que resistir los ataques del equipo local antes de encontrar el gol de la victoria en el tramo final del partido.

Álvaro Montero sostuvo el triunfo de Boca ante Independiente

El arquero colombiano tuvo intervenciones importantes durante el compromiso, pero una de las más determinantes llegó en el tiempo de adición.

Cuando Independiente buscaba el empate, Iván Morales recibió el balón dentro del área y remató con la pierna izquierda. Montero reaccionó con rapidez y logró rechazar el disparo, evitando que el conjunto local igualara el marcador en los últimos instantes.

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La intervención fue una de las imágenes más destacadas del encuentro y ayudó a consolidar el triunfo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Boca había conseguido la ventaja con un cabezazo del juvenil Facundo 'Jagger' Herrera, tras una asistencia del colombiano Sebastián Villa. De esta manera, dos futbolistas colombianos tuvieron participación destacada en una victoria que exigió concentración hasta el pitazo final.

Leandro Paredes reconoció el buen trabajo de Montero

El reconocimiento de Paredes no se limitó a sus declaraciones ante los medios. El capitán de Boca también se acercó a Montero al finalizar el encuentro para agradecerle por su intervención.

El mediocampista resaltó que los guardametas deben responder en situaciones determinantes y consideró que el colombiano volvió a demostrar esa capacidad ante Independiente.

El respaldo resulta significativo para Montero, quien ha tenido que afrontar las exigencias de jugar en uno de los clubes con mayor presión mediática y deportiva de Argentina. Sus actuaciones recientes le han permitido ganar protagonismo en el equipo.

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Con el 1-0 en Avellaneda, Boca Juniors consiguió tres puntos importantes en el Torneo Clausura y sigue en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora, el equipo deberá concentrarse en sus próximos compromisos, entre ellos el esperado Superclásico frente a River Plate.

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