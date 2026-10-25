Atlético Nacional volvió a ganar el clásico y es el nuevo lider del FPC: Medellín se complicó en la tabla

Casi 10 días después de que Atlético Nacional eliminara a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Betplay, 'verdolagas' y 'poderosos' se volvieron a enfrentar por la fecha 16 de la Liga Betplay.

Aunque los dirigidos por Amaranto Perea iniciarían ganando, el equipo de Lucas González demostró una vez más su jerarquía y remontó el partido para convertirse en el nuevo líder del fútbol colombiano; llegaron a 32 puntos y confimaron su presencia en las finales.

Con la derrota, Medellín continúa en el grupo de los ocho pero complicó su clasificación a pocas fechas de finalizar la fase regular; además, registra tan solo una victoria en sus últimos 7 partidos entre copa y liga.

Atlético Nacional remontó el clásico y es nuevo líder

El defensa central de Independiente Medellín, Alfonso Simarra, abriría el marcador a los 29 minutos de un primer tiempo que tuvo las mejores oportunidades para el equipo que oficiaba como visitante y que se iría al descanso con los tres puntos parciales.

Sin embargo, Nacional aprovecharía la jerarquía de su nómina y, en cuestión de 20 minutos, remontaría el partido con goles de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento para decretar el 2-1 definitivo.

Aunque el 'poderoso' tuvo un par de opciones claras para empatar el juego, la defensa verde y la buena actuación de Franco Armani le dieron la victoria al club de James Rodríguez, que fue titular y jugó 77 minutos.

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¿Qué le queda a Medellín en la Liga Betplay?

Por liga, Medellín tendrá que afrontar tres partidos en condición de visitante contra Inter de Bogotá, Fortaleza y Águilas Doradas, respectivamente y en condición de local recibirá a Alianza F.C; con la derrota en el clásico, quedó con 23 puntos en la séptima posición y deberá sumar al menos seis puntos más para llegar al 'puntaje ideal' que le permita clasificar a los cuadrangulares finales.